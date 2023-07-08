عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر  ميتسوبيشي لانسر كرستالة في سوق المستعمل بمصر.. صور

ميتسوبيشي لانسر موديل
ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تعتبر السيارة ميتسوبيشي  لانسر واحدة من أشهر السيارات الاقتصادية المستعملة في السوق المصري، وتتميز باعتماديتها، وسهولة توفر قطع غيارها في الأسواق.

وشهدت السيارات المستعملة، زيادة في الإقبال على شرائها مؤخرا، لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية، مثل النقص في أشباه الموصلات، وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالميا والذي صاحب الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى نقص بعض قطع الغيار.

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

مواصفات السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تعتمد السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 على محرك سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، أو ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

 

تعتبر السيارة ميتسوبيشي  لانسر موديل 1998 فبريقة دواخل، وقطعت مسافة أكثر من 200 ألف كيلومتر تقريباً حسب قراءات العداد، وذلك حسب أحد المواقع على الإنترنت.

 

وتأتي السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 بالعديد من الكماليات الأساسية مثل الزجاج الكهربائي، والتكييف، وإطارات جديدة، واضاءة داخلية، ودرج امامي للتخزين، و مساحات إضافية بالأبواب الجانبية، وكونسول وسطي أمامي، ويمكن ضبط المقاعد الامامية بشكل يدوي.

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

أسعار السيارة ميتسوبيشي  لانسر موديل 1998

بلغ سعر السيارة ميتسوبيشي  لانسر موديل 1998 في سوق المستعمل 180 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

السيارات المستعملة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 ميتسوبيشي لانسر ميتسوبيشي لانسر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

فيديو يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

خالد الغندور يثير الجدل قبل مباراتي الأهلي والاتحاد والزمالك مع فيوتشر.. تفاصيل

كلام نهائي.. مرتضي منصور يحسم موقفه من انتقال إمام عاشور للأهلي

موضوعات متعلقة

سعر أغلى سيارات BMW في مصر .. صور

لأول مرة.. لوتس تكشف عن أحدث سياراتها في مهرجان جودوود

فولكس فاجن تكشف عن مواصفات الجيل الجديد من جولف

رئيس فولكس فاجن: سوق السيارات الكهربائية يزداد سخونة

لتسهيل شحن سياراتها .. مرسيدس تعلن التحول لـ NACS اعتبارًا من عام 2025

رغم زيارة أيلون ماسك للصين.. تسلا تسرح عمال مصنع شنجهاي

تبدأ من 740 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة في السوق المصري

سوزوكي بالينو بـ 130 ألف جنيه.. صور

ترشيحاتنا

رئيس وزراء بريطانيا يفجر مفاجأة عن موقف بلاده من استخدام الذخائر العنقودية

ادعولها بالشفاء .. مفيدة شيحة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها

بعد قرار رحيله.. دي خيا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير مانشستر يونايتد

شعر مستعار وبيانو وزحليقة.. ماذا يوجد في قصر قائد فاجنر؟

تحركات برلمانية لتقليل الأجازات الطويلة.. عدد أيام السنوي وضوابط الحصول عليها

الموت يفجع نادية مصطفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينب عزيز : غيابي الفني خارج عن إرادتي .. وسر تقديم جزء ثان من حريم كريم | حوار

على طريقة ياسمين صبري دايت DNA.. أحدث وأسرع طريقة لفقدان الوزن

بمذاق لا يقاوم | طريقة عمل دبابيس الدجاج بالزعتر والليمون

الأمواج تغطي المواطنين.. تحذير عاجل من تلك الشواطئ بالبحر المتوسط| إيه الحكاية

فيديو

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

مسافر يصرخ داخل طائرة .. ماذا رأى؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ