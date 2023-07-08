سعر  ميتسوبيشي لانسر كرستالة في سوق المستعمل بمصر.. صور

تعتبر السيارة ميتسوبيشي لانسر واحدة من أشهر السيارات الاقتصادية المستعملة في السوق المصري، وتتميز باعتماديتها، وسهولة توفر قطع غيارها في الأسواق.

وشهدت السيارات المستعملة، زيادة في الإقبال على شرائها مؤخرا، لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية، مثل النقص في أشباه الموصلات، وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالميا والذي صاحب الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى نقص بعض قطع الغيار.

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

مواصفات السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تعتمد السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 على محرك سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، أو ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

تعتبر السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 فبريقة دواخل، وقطعت مسافة أكثر من 200 ألف كيلومتر تقريباً حسب قراءات العداد، وذلك حسب أحد المواقع على الإنترنت.

وتأتي السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 بالعديد من الكماليات الأساسية مثل الزجاج الكهربائي، والتكييف، وإطارات جديدة، واضاءة داخلية، ودرج امامي للتخزين، و مساحات إضافية بالأبواب الجانبية، وكونسول وسطي أمامي، ويمكن ضبط المقاعد الامامية بشكل يدوي.

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

أسعار السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

بلغ سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 في سوق المستعمل 180 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.