روسيا: بايدن مصاب بالخرف.. ويدعم قيام حرب عالمية ثالثة

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة بشأن منح القنابل العنقودية لأوكرانيا، بأنها خرف شديد، وحرجت منه بفعل التقدم بالسن.

وكتب ميدفيدف، عبر حسابه على “تيليجرام”، اليوم السبت،: “إن الولايات المتحدة وعدت أوكرانيا بذخائر عنقودية، وبالتالي تغريها باحتمال الانضمام إلى الناتو، لكن في النهاية، قد يؤدي ذلك إلى حرب عالمية ثالثة”.

وأضاف: "قال بايدن "النائم" إنه قبل عامين في جنيف نفى ضمانات الرئيس الروسي بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو".

وتعليقًا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن، قال ميدفيديف إن "الزعيم الأمريكي يغري نظام كييف بمنظور الناتو، والذي يعني تنفيذه حربًا عالمية ثالثة".

وأضاف "ومع ذلك، هرب بشكل مخزٍ من أفغانستان، ثم، لإخفاء عاره، دمر اقتصاد أوروبا.

وبعد ذلك، من قام بتسليم مئات الأطنان من الأسلحة إلى أوكرانيا، أطلق العنان لنزاع طويل خطير للغاية مع روسيا، ونتيجة لذلك يقوم نظام كييف بتدمير بقايا بلده".

وتابع: "والآن، بعد أن استنفد كل الموارد، يعد بقنابل عنقودية ويغري النازيين الجدد في كييف من منظور الناتو، وهو ما يعني اندلاع حرب عالمية ثالثة".

وتساءل ميدفيديف عن سبب قيام بايدن بذلك، قائلا: "أسهل طريقة هي افتراض أن هذا هو مسار أي زعيم أمريكي وحكومة الولايات المتحدة العميقة للسيطرة على البلدان الأخرى والحد منها. خاصة تلك العنيدة مثلنا".

وكتب: "يمكن أيضًا القول إنه رجل عجوز مريض مصاب بالخرف الشديد. كأنه لا يعرف ما يفعله. ترامب وجزء كبير من الأمريكيين يصرخون بهذا الشأن".

وتابع: "أو ربما كل شيء مختلف؟ ربما قرر الجد المحتضر، المهووس بأوهام غير صحية، ببساطة، الرحيل بأمان، واستفزاز هرمجدون النووية وأخذ نصف البشرية معه إلى العالم الآخر".

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أنها ستورد إلى أوكرانيا ذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، ولا تشمل هذه الاتفاقية الولايات المتحدة وأوكرانيا.