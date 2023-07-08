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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو هتتجوّز قريّب .. استقرار أسعار الذهب | وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تحظي أسعار الذهب بأهمية كبيرة لدي الكثير من المواطنين خاصة الراغبين في الاستثمار حيث يعد المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة فى ظل ارتباك الأسعار.

استقرار في أسعار الذهب

كما تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية مهمة بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية، فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تراجع حاد الأمر الذي يعد مناسب للشراء.

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تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2175 جنيهًا

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وخلال تعاملات اليوم السبت بدأت أسعار الذهب بحالة انخفاض على مستوي جميع الأعيرة ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالي 2,175 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي:-


عيار 24 بيع 2,474 شراء 2,486
عيار 22 بيع 2,268 شراء 2,279
عيار 21 بيع 2,165 شراء 2,175
عيار 18 بيع 1,856 شراء 1,864
عيار 14 بيع 1,443 شراء 1,450
عيار 12 بيع 1,237 شراء 1,243
الاونصة بيع 76,950 شراء 77,306
الجنيه الذهب بيع 17,320 شراء 17,400
الكيلو بيع 2,474,286 شراء 2,485,714

ويرتبط الذهب بالاقتصاد العالمي وعليه أصبح وسيلة استثمار آمنة فى ظل انهيار  اقتصاد الكثير من الدول.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي شهدت أسعار الذهب حالة ارتفاع نتيجة  بيانات الوظائف في ‏القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة والتي أثارت شكوك حول آفاق رفع أسعار الفائدة ‏مجددا واستمرار ذلك بعد يوليو.‏

وسجل المعدن الأصفر حالة ارتفاع في المعاملات الفورية ‏‏0.4% إلى  1918.62 دولار للأوقية فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‏‏0.5% إلى 1924.30 دولار.‏

وتأتي الارتفاعات التي تشهدها أسعار الذهب نتيجة بيانات وزارة العمل الأمريكية والتي أظهرت أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ‏جاءت أقل بكثير من المتوقع في الشهر الماضي، لكن معدل البطالة تراجع من ‏أعلى مستوى في 7 أشهر وسط زيادة قوية للأجور.

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ارتفاع جنوني لـ الذهب.. الأصفر يعزز مكاسبه ويتحرك للأعلى عالمياً

ويتأثر الذهب بشدة برفع أسعار الفائدة الأمريكية إذ يؤدي ذلك لزيادة تكلفة الفرصة ‏البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.‏

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند ‏‏22.75 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 903.16 دولار. وخسر ‏البلاديوم 0.4% مسجلا 1237.05 دولار.‏

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