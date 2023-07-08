لو هتتجوّز قريّب .. استقرار أسعار الذهب | وعيار 21 مفاجأة

تحظي أسعار الذهب بأهمية كبيرة لدي الكثير من المواطنين خاصة الراغبين في الاستثمار حيث يعد المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة فى ظل ارتباك الأسعار.

استقرار في أسعار الذهب

كما تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية مهمة بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية، فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تراجع حاد الأمر الذي يعد مناسب للشراء.

وخلال تعاملات اليوم السبت بدأت أسعار الذهب بحالة انخفاض على مستوي جميع الأعيرة ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالي 2,175 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي:-



عيار 24 بيع 2,474 شراء 2,486

عيار 22 بيع 2,268 شراء 2,279

عيار 21 بيع 2,165 شراء 2,175

عيار 18 بيع 1,856 شراء 1,864

عيار 14 بيع 1,443 شراء 1,450

عيار 12 بيع 1,237 شراء 1,243

الاونصة بيع 76,950 شراء 77,306

الجنيه الذهب بيع 17,320 شراء 17,400

الكيلو بيع 2,474,286 شراء 2,485,714

ويرتبط الذهب بالاقتصاد العالمي وعليه أصبح وسيلة استثمار آمنة فى ظل انهيار اقتصاد الكثير من الدول.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي شهدت أسعار الذهب حالة ارتفاع نتيجة بيانات الوظائف في ‏القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة والتي أثارت شكوك حول آفاق رفع أسعار الفائدة ‏مجددا واستمرار ذلك بعد يوليو.‏

وسجل المعدن الأصفر حالة ارتفاع في المعاملات الفورية ‏‏0.4% إلى 1918.62 دولار للأوقية فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‏‏0.5% إلى 1924.30 دولار.‏

وتأتي الارتفاعات التي تشهدها أسعار الذهب نتيجة بيانات وزارة العمل الأمريكية والتي أظهرت أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ‏جاءت أقل بكثير من المتوقع في الشهر الماضي، لكن معدل البطالة تراجع من ‏أعلى مستوى في 7 أشهر وسط زيادة قوية للأجور.

ويتأثر الذهب بشدة برفع أسعار الفائدة الأمريكية إذ يؤدي ذلك لزيادة تكلفة الفرصة ‏البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.‏

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند ‏‏22.75 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 903.16 دولار. وخسر ‏البلاديوم 0.4% مسجلا 1237.05 دولار.‏