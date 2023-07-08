ارتفاع جنوني لـ الذهب.. الأصفر يعزز مكاسبه ويتحرك للأعلى عالمياً

عزز الذهب من مكاسبه خلال هذه اللحظات من التعاملات، وذلك بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية الرئيسية التي تحفز الفيدرالي على تهدئة سياسته النقدية المتشددة، حيث يلامس الآن مستوى الـ 1930 دولار للأوقية.

وترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.75% إلى 1929 دولار للأوقية.

فيما تصعد العقود الفورية بنبسبة 0.65% إلى 1923 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات،ولكنها في طريقها لخسارة أسبوعية رابعة على التوالي حيث عززت بيانات الوظائف الأمريكية الأخيرة والتعليقات المتشددة من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الرهانات على أسعار فائدة أعلى لفترة أطول، مما أثر سلبًا على المعدن الأصفر.

وتترقب الأسواق صدور بيانات التوظيف الرئيسية، وكذلك معدل البطالة في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، لاستشراف مسار السياسة النقدية المتوقع من قبل البنك المركزي الأمريكي.

الذهب والدولار الآن

ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.27% إلى 1920 دولار للأوقية.

فيما تصعد العقود الفورية بنسبة 0.21% إلى 1915 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.14% إلى 102.715 نقطة.

الذهب عند التسوية أمس

تحولت أسعار الذهب للانخفاض بشكل حاد عند تسوية تعاملات، أمس الخميس، وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية تشير إلى قوة سوق العمل في الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات ارتفاع الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي لتسجل أكبر زيادة شهرية منذ يوليو 2022، حيث زادت بمقدار 497 ألف وظيفة خلال يونيو، وهو ما يزيد على عدد الوظائف المعدل بالخفض لشهر مايو البالغ 267 ألفًا، وأعلى من ضعف التوقعات البالغة 228 ألفًا.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2007 ليتجاوز 5% بعد بيانات التوظيف، بينما قلص مؤشر الدولار خسائره أمام العملات الرئيسية.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.6% أو ما يعادل 11.7 دولار لتصل إلى 1915.4 دولار للأوقية، بعد أن لامست خلال التداولات 1934.0 دولار.

الذهب يواجه صراعًا

تشير أرقام الوظائف الخاصة الأمريكية إلى قوة في سوق العمل على الرغم من المخاطر المتزايدة للركود من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يستعد المستثمرون الآن لبيانات الوظائف الرئيسية المقرر صدورها اليوم لاستكشاف مزيد من الإشارات حول مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد: "إن سوق الوظائف الأمريكي المرن والضيق يحفز بنك الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة دفع سعر الفائدة القياسي إلى الأعلى."

وأضاف ووترر: "مع ارتفاع العائدات في الولايات المتحدة إلى هذه المستويات المرتفعة، يواجه الذهب صراعًا لمحاولة البقاء فوق مستوى 1900 دولار على المدى القصير".

تصريحات الفيدرالي

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، في تصريحات يوم أمس، إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع وإعادة معدلات نمو الأسعار إلى هدف البنك المركزي.

وأضاف لوجان يوم الخميس ، في تصريحات أعدت للتسليم في الاجتماع السنوي لجمعية أبحاث البنك المركزي في نيويورك: "ما زلت قلقة للغاية بشأن ما إذا كان التضخم سيعود إلى الهدف في الوقت المناسب أم لا. وأعتقد أنه ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر تقييدًا لتحقيق أهداف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المتمثلة في استقرار الأسعار والحد من قوة التوظيف".

وأوقف صانعو السياسة حملتهم المشددة الشهر الماضي بعد 10 زيادات متتالية على مدى 15 شهرًا، بينما أشاروا في الوقت نفسه إلى احتمال حدوث المزيد من الزيادات قبل نهاية العام.

و انضمت لوجان، التي قالت إنها قلقة بشأن استمرار التضخم، إلى زملائها في التصويت لصالح الإجراء، لكنها قالت يوم الخميس إنه كان من "المناسب تمامًا" رفع أسعار الفائدة.

توترات الصين

كما راقب المشاركون في السوق عن كثب زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى بكين وسط توترات بشأن القيود الصينية على صادرات الغاليوم والجرمانيوم.

وقال ووترر "أي تصعيد محتمل للتوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم قد يضر معنويات السوق... وقد يشهد حصول الذهب على بعض الطلب من الإقبال على شراء الملاذات الآمنة".