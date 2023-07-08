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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد زيارة زيلينسكي.. عودة قادة آزوف من تركيا إلى أوكرانيا

كتيبة آزوف
كتيبة آزوف

ضمنت أوكرانيا عودة خمسة من القادة العسكريين الذين أجبروا على العيش في تركيا بموجب شروط تبادل الأسرى.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن قادة كتيبة آزوف الذين كانوا في تركيا يعودون إلى أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم السبت: "دنيس بروكوبينكو، وسفياتوسلاف بالامار، وسيرجي فولينسكي، وأوليج خومينكو، ودينيس شليجا، يسافرون إلى كييف من تركيا وسيكونون في النهاية مع أقاربهم".

وكانت روسيا أفرجت عن بعض الجنود الذين تم أسرهم بعد الاستسلام في إطار عملية تبادل أسرى بوساطة تركية، تتطلب شروطها بقاء القادة في تركيا حتى نهاية الحرب.

لكن جاء إطلاق سراحهم بعد زيارة قام بها الرئيس زيلينسكي إلى تركيا، أمس الجمعة، مجريًا محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

أوكرانيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني تركيا القادة العسكريين

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