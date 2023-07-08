بشاير الخير .. سامسونج وفيفو ونوكيا إنتاج مصري | تحرّك حكومي مهم

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أبرز تصريحات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن جذب استثمارات الشركات العالمية، وتأكيده على وجود خطة مصرية طموحة لجذب استثمارات الشركات العالمية؛ لتصنيع الهاتف المحمول في البلاد.

مصانع سامسونج

ونشر معلومات الوزراء عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مقطع فيديو، قال خلاله وزير الاتصالات، إن الخطة الطموحة ظهرت بوادرها في تعاون وزارة الاتصالات مع شركة سامسونج العالمية، والتي تنتج أجهزة التابلت في مصر، بجانب توقيع عقود مع شركات فيفو ونوكيا لتصنيع الهاتف المحمول في مصر، بجانب مصنع جديد لـ سامسونج على مساحة 6 آلاف متر يوفر 1400 فرصة عمل لإنتاج كل احتياجات السوق من هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية مختلفة، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تسهم في تخفيف العبء على الحصيلة الدولارية المخصصة للاستيراد، وخلق قيمة إنتاجية مضافة داخل مصر، وزيادة التصدير وفرص العمل.

من جانبه قال الدكتور رائد سلامة الخبير الاقتصادي، إن تحركات مسئولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الآونة الأخيرة هي محل تقدير ونشجعها ونطالب بالمزيد في مجال جذب استثمارات جديدة لشركات عالمية بناء على خطة لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر من ثلاث زوايا، الزاوية الأولى تتعلق بالعملية الاقتصادية والمالية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وهو أمر تحتاجه مصر بشكل أساسي فالاستثمار المباشر هو الأولى بالاهتمام والعناية لأنه يدخل البلاد للبقاء ولإعادة الاستثمار داخليا على خلاف الاستثمار الأجنبي في الأدوات المالية الأخرى كالأموال الساخنة التي يجدر تقليص الاعتماد عليها لأقل مستوى تلافيا لأي صعوبات مالية تنتج عن خروجها.

وأضاف سلامة: الزاوية الثانية تتعلق العملية الاجتماعية لأن إنشاء هذا النوع من المصانع من شأنه أن يوفر فرص عمل للعديد من المصريين بما يخفض من نسب البطالة ويزيد من الطلب المحلي، والزاوية الثالثة تتعلق بتطوير نظم التكنولوجي من خلال اللحاق بالعصر، فقد أثير في الآونة الأخير أن إحدى الشركات الأمريكية العملاقة التي تعمل في مجالات متعددة من ضمنها الهواتف الذكية، قد قامت بتطوير أجهزة جديدة ذاتية الشحن تعمل عبر الأقمار الصناعية وتوفر خدمات الاتصال بأسعار زهيدة.

فيفو ونوكيا بمصر

وأضاف سلامة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن العالم يتطور كل ثانية وبسرعة أكبر مما يتخيل البعض وأن علينا أن نتحرك للدخول في مثل هذه الصناعة على الفور كي نلحق بالعصر خصوصا مع توافر الأيدي العاملة وضخ عملة أجنبية، متابعا: الوقت مناسب جدا للدخول في مثل هذه الصناعة وخطوات وزارة الاتصالات ولقاءات الوزير خلال الشهر الماضي مع مندوبين عن الشركات العملاقة في هذا المجال هي لقاءات مهمة، أتمنى أن تكون قد أسفرت عن توقيع عقود ولو بالأحرف الأولى.

وتابع: لا شك في أن مصر هي واحد من أهم الأسواق في الشرق الأوسط وأكثرها إغراء للمستثمرين سواء على مستوى المبيعات بسبب ضخامة السوق من حيث عدد المستهلكين أو على مستوى معقولية أجور الأيدي العاملة مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة أخذا بالاعتبار التماسك البنيوي لدعائم الدولة بما يطمئن المستثمر الأجنبي على أمواله، مردفا: صحيح أن هناك عقبات يواجهها المستثمرون عموما وقد تمت مناقشتها بمنتهى الشفافية في إحدى جلسات الحوار الوطني التي كنت قد حضرتها وأتذكر أن الرئيس الجديد لهيئة الاستثمار كان موجودا على المنصة بتلك الجلسة وكان يقوم بتدوين كل ما أثير من ملاحظات لتلافيها ومن مقترحات لتبنيها.

وكان افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء إبراهيم أبو ليمون، يرافقهما الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد مكتبين للبريد وهما: مكتب بريد قويسنا، ومكتب بريد شما، وذلك بعد تطويرهما وتزويدهما بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.