هدّد ثرية عربية بـ صور وفيديوهات عارية | قرار عاجل ضد شاب مصري

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية شابا يبلغ من العمر 25 عاما إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتهديد فتاة ثرية عربية بنشر فيديوهات وصور عارية وخادشة للشرف.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد فتاة ثرية عربية كتابة بإفشاء أمور خادشة لشرفها؛ وهي صورها وفيديوهاتها عارية الجسد والتي سبق أرسلتها إليه، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب وهو إعطائه مبلغ "عشرة آلاف ريال سعودي"

كما استخدم حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " هو المسمي- Samira Ahmed بقصد إرتكاب الجريمة محل الاتهام السابق والمعاقب عليها قانوناً وتعمد إزعاج و مضايقة المجني عليها سالفة الذكر وشقيقتها وكان ذلك بإساءة استعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف المحمول من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".