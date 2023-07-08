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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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باحث بالمعهد القومي لعلوم البحار: ظهور القناديل أمر طبيعي بعد فترة التكاثر

قناديل البحر
قناديل البحر

قال الدكتور محمود معاطي مدرس الأحياء البحرية بالمعهد القومي للعلوم والبحار  إن ظهور القناديل في الوقت الراهن  نتيجة أنها الفترة التي أعقبت موسم التكاثر لقنديل البحر وهي أشهر مارس وأبريل ومايو حيث  تتكاثر القناديل تزامنًا مع فصل الربيع وتظهر الان  في المياه.


وعن أسباب زيادة انتشاره الصيف الحالي، قال معاطي خلال  مداخلة  خلال " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON هناك سببين لزيادة الشعور بكثرتها في الصيف الحالي  وهو التغيرات المناخية من جهة ومن جهة أخرى  من المعروف أن القناديل   الوجبة الغذائية الرئيسية للسلاحف البحرية هي القناديل ونتيجة إلقاء الاكياس البلاستيكية في المياه   تتناولها السلاحف وتسبب لها الاختناق ومع   اختلال أعدادها تزيد  نمو القناديل ".


وحول نصائحه للتعامل مع قنديل البحر قال : “ قنديل البحر من أقدم الكائنات البحرية وعمره 575 مليون سنة وانتشاره  في السواحل يتم التعامل مع لسعته؛ عبر غسلها بالمياه، وينصح عدم فرك المنطقة المصابة بقطعة قماش، ووضع الخل العادي أو عصير الليمون على المنطقة المصابة؛ من أجل تهدئة البثور المؤلمة، وذلك عبر اصطحاب زجاجات الخل مع المصيفين إلى الشواطئ”.

وطالب بعودة مراقب البحر على الشواطئ لتنبيه الناس عند وجود قنديل البحر.

القناديل البحر الدكتور محمود معاطي لميس الحديدي قنديل البحر قال

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