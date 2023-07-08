الأونروا تدعو إلى توفير تمويل عاجل لإعادة الخدمات في مخيم جنين

أكدت نائب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ليني ستينسيث، اليوم السبت، على ضرورة توفير تمويل عاجل لإعادة الخدمات وزيادة الدعم للأطفال الفلسطينيين في مخيم جنين.

وقالت ستينسيث، خلال جولة تفقدية نظمتها "الأونروا" لمخيم جنين، بمشاركة وفد ضم عددا من المسؤولين الأممين والدبلوماسيين من 25 دولة، "لإعادة الخدمات وزيادة الدعم للأطفال، نحن بحاجة للسيولة"، مشيرة إلى نقص شديد في التمويل.

وأشادت بطواقم "الأونروا" العاملة في مخيم جنين الذين عملوا ويعملون تحت الضغط وفي ظروف صعبة لتوفير الإغاثة الطارئة لسكان المخيم، وفقا لما ذكرته وكالة “وفا”.

وتعرضت مدينة جنين ومخيمها، فجر الاثنين الماضي، لعدوان استمر على مدار يومين متواصلين أسفر عن استشهاد 12 مواطنا وإصابة 140 آخرين بينهم 30 في حالة خطيرة، وتدمير مئات المنازل والبنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي.