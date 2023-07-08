إنجلترا بطلًا لـ أمم أوروبا تحت 21 عامًا بفوزه على إسبانيا

توج منتخب إنجلترا ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم تحت 21 عاما، وذلك بفوزه على نظيره الإسباني بهدف نظيف في نهائي البطولة.

وسجل كورتيس جونز هدف المباراة الوحيد للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وشهدت المباراة إضاعة أبيل رويز لاعب المنتخب الإسباني لضربة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، كما طرد الحكم أنطونيو بلانكو لاعب المنتخب الإسباني بعد ذلك بدقيقة، وتعرض مورجان جيبس وايت لاعب المنتخب الإنجليزي للمصير ذاته بعد دقيقتين.

ونجح المنتخب الإنجليزي في التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعد أن سبق له الفوز باللقب مرتين في 1982 و1984.

على الجانب الأخر، فقد المنتخب الإسباني فرصة التتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بعد أن توج باللقب خمس مرات أعوام 1986 و1998 و2011 و2013 و2019.

وضمن المنتخبان التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس.