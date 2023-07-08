سمير فرج: الكل يتساءل من أين تأتي قوات الدعم السريع بالأموال

‏قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن هناك بعض القوى الشعبية بدأت تنحاز لقوات الدعم السريع في السودان والجميع يتساءل من أين تأتي قوات الدعم السريع بهذه الأموال، هل كل ذلك من مناجم الذهب التي كانت تابعة لهم.



‏وتابع سمير فرج خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي "عمرو أديب"، المذاع عبر فضائية "mbc masr" أنه يرى أن جميع الدول والمنظمات تركت الأمر، قائلا: "الكل شال ايده وقالوا خليهم يخلصوا على بعض".

السودان تعتبر امتداد استراتيجي

وأضاف سمير فرج أن أكثر الدول المتضررة من الحرب هي مصر، لأن السودان تعتبر امتداد استراتيجي لمصر وكان يجب أن نقف معا في مشكلة سد النهضة.