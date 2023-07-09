بفستان منقوش.. مي عمر تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت مي عمر في الصورة بإطلالة جرئية ومميزة، مرتدية فستان قصير منقوش برسمة فرعونية قديمة باللون البني، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها البنية علي كتفيها.

وتبدأ الفنانة مي عمر تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “نعمة الافوكاتو"، بعد أجازة عيد الأضحي المبارك ، حيث من المقرر أن تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني المقبل.

وكان من المقرر أن تبدأ مي عمر تصوير العمل بعد عيد الأضحى.. نعمة الأفوكاتو من بطولة كل من مي عمر وأحمد زاهر وسلوي عثمان، ومن إخراج محمد سامي .

آخر أعمال مي عمر، فيلم “هارلي” بطولة محمد رمضان ومحمود حميدة، وعدد من الفنانين، ومن إخراج محمد سمير.

وخاضت مي عمر الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل علاقة مشروعة، والذى تعاونت فيه مع الفنان ياسر جلال