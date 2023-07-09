الرئيس السيسي يستجيب لعلاج أسرة كاملة.. بشرى من التعليم بشأن امتحان الكيمياء.. تحذير عاجل من الأرصاد| توك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



الزراعة: تحالف تطوير حديقة حيوان الجيزة يحصل على حق انتفاع 15 عاما

قال أحمد إبراهيم، مستشار وزير الزراعة، إن الفترة الماضية شهدت العديد من الشائعات بشأن حديقة الحيوان بالجيزة.



سمير فرج: الكل يتساءل من أين تأتي قوات الدعم السريع بالأموال

‏قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن هناك بعض القوى الشعبية بدأت تنحاز لقوات الدعم السريع في السودان والجميع يتساءل من أين تأتي قوات الدعم السريع بهذه الأموال، هل كل ذلك من مناجم الذهب التي كانت تابعة لهم.



نفسك تبقى مكانه| الباز يرد على منتقدي رقص محمد صلاح مع أحمد سعد

وجه الإعلامي محمد الباز، رسالة لمنتقدي فيديو رقص لاعب ليفربول النجم محمد صلاح، مع المطرب أحمد سعد، على أغنية "اليوم الحلو ده".



بـ ثقبين .. تعليق صادم من عمرو أديب على هدفيّ فيوتشر في الزمالك

‏قال الإعلامي عمرو أديب إنه شاهد هدفي نادي فيوتشر في نادي الزمالك قائلا الهدفين بثقبين في حارس المرمى محمد صبحي ودفاع الزمالك يعاني مشاكل كبيرة ويجب على مدرب الزمالك أوسوريو مراعاة ذلك في التدريبات.



الأرصاد تنصح المواطنين بعدم التعرض للشمس خلال الظهيرة .. لهذا السبب

جدّدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تحذيراتها للمصطافين من استمرار حالة عدم الاستقرار في مياه البحر المتوسط والسواحل الشمالية خلال اليومين القادمين على أن يعود الاستقرار تدريجياً يوم الثلاثاء قائلة: "بنجد خلال الساعات القادمة من ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط واضطراب حركة الملاحة التي تجعل المياه لا تصلح للملاحة والصيد أو التنزه حيث ستبلغ سرعات الرياح في المياه 50 لـ70 كيلو مترا في الساعة على مسطح مياه البحر المتوسط وارتفاع الأمواج لتتراوح ما بين 2.5 و4 أمتار".



في متناول كافة الطبقات|مدير حدائق الحيوان يكشف سعر التذاكر بعد عملية التطوير.. فيديو

كشف الدكتور محمد رجائي، مدير حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، أنه جرى على مدار شهرين وقبل غلق حديقتي الحيوان والأورمان لمدة عام ونصف لبدء عملية التطوير الشاملة وعبر لجنة جرى تشكيلها من خبراء وزارة الزراعة والجامعات وخبراء دوليين من مكاتب استشارية كبرى حصر العهد قبل تسليمها الحديقة للمطور سواء من مبانٍ تراثية أو الأشجار المعمرة التي تدخل في إطار التراث وكذا الحيوانات".



بعد دقيقة من إطلاق النداء.. الرئيس السيسي يستجيب لعلاج أسرة كاملة |شاهد

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعلاج أسرة كاملة تعاني من السرطان بشكل مباشر، بعد سرد حالتها الإنسانية من قبل الإعلامي نشأت الديهي، الذي يقدّم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء اليوم.



فرص كثيرة.. أبو العينين من بلجيكا : تعالوا إلى مصر سائحين ومستثمرين

شارك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في احتفالية سفارة مصر في بروكسل بذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو .



أحمد موسى: أبو العينين تحدث مع مسؤولي البرلمان الأوروبي عما حدث في مصر وبالمستندات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن سفارة مصر في بروكسل، نظمت احتفالية رائعة منذ أيام؛ للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، و23 يوليو.



بعد تبني التحالف الوطني لها .. الطالبة ندى عبد الباقي تحكي التفاصيل

‏قالت الطالبة ندى عبد الباقي الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم التجاري بعد تبنيها من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن مجموعها كان يسمح لها بدخول الثانوية العامة لكنها فضلت الثانوي التجاري.



رئيس الشعبة : مستثمرون كثيرون مستعدون لتوسيع أنشطتهم بقطاع الدواجن بشرط

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، إنه وعد باساتقرار أسعار الدواجن، وأنه لن يحدث ارتفاع في أسعارها في الفترة المقبلة، بل أنها ستنخفض، وهو ما حدث بالفعل.



بشرى | التعليم تستكمل تصحيح الكيمياء للثانوية العامة .. والدرجات مطمئنة

‏قال أيمن صقر مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط إن يوم الأربعاء الماضي كان هناك اجتماع للدكتور رضا حجازي أعلن خلاله بعد الشكاوي العديدة التي حدثت بسبب امتحان مادة الكيمياء في الثانوية العامة أن النتائج مبشرة وهناك طلاب حصلوا على الدرجة النهائية في مادة الكيمياء، واكثر من 5000 طالب حصلوا على اعلى من 95% وهذه بالطبع درجات مبشرة ومطمئنة للطلبة.



حسام عبد الغفار يكشف تفاصيل مبادرة 100يوم صحة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل حملة 100 يوم صحة بعد إطلاقها ب١٣ يوما.



راضية بقضاء ربنا | أول تصريح لـ حورية فرغلي بعد خروجها من العمليات

قالت الفنانة حورية فرغلى، إنها كانت تعانى منذ فترة كبيرة من بعض الأورام وقامت بإزالتها عبر عدد من العمليات الجراحية.