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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تنصح المواطنين بعدم التعرض للشمس خلال الظهيرة .. لهذا السبب

حالة الطقس
حالة الطقس

جدّدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تحذيراتها  للمصطافين من استمرار حالة عدم الاستقرار  في مياه البحر المتوسط والسواحل الشمالية  خلال اليومين القادمين على أن يعود  الاستقرار تدريجياً يوم الثلاثاء قائلة: "بنجد خلال الساعات القادمة من ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط واضطراب حركة الملاحة التي  تجعل المياه لا تصلح للملاحة والصيد أو التنزه حيث ستبلغ  سرعات الرياح في المياه 50 لـ70 كيلو مترا في الساعة على مسطح مياه البحر المتوسط  وارتفاع الأمواج لتتراوح ما بين 2.5 و4 أمتار".


ولفتت خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "إلى أن سواحل مصر الشمالية في مطروح والعلمين والإسكندرية والسواحل الشمالية لا تصلح للصيد والملاحة ولا للتنزه ونحذر المواطنين من عدم النزول في المياه  أو التعمق فيها خلال 48 ساعة القادمة".

 

 درجات الحرارة


وحول   درجات الحرارة وشعور المواطنين  بموجة من الطقس السيء قالت :  " درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية والمشكلة في ارتفاع نسب الرطوبة والتي تزيد من الإحساس بالحرارة مع زيادة فترات سطوع الشمس مع فصل الصيف وتبلغ العظمى في القاهرة في الظل 34 درجة مئوية وهي في نفس المعدلات الطبيعية لكن درجة الحرارة المحسوسة تبلغ 37  درجة مئوية خاصة مع ارتفاع نسبة الرطوبة".


ونصحت المواطنين بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الظهيرة ما بين الساعة 12 و3 ظهراً مع ضرورة تناول كميات كافية من المياه والمرطبات للحفاظ على توازن ودرجة حرارة الجسم".

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية منار غانم لميس الحديدي كلمة أخيرة الطقس السي درجات الحرارة

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