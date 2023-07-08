حسام عبد الغفار يكشف تفاصيل مبادرة 100يوم صحة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل حملة 100 يوم صحة بعد إطلاقها ب١٣ يوما.

وقال عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية بقناة الحياة، :" المبادرة اشتملت علي عيادات لتنظيم الأسرة ودعم الصحة النفسية والكشف المبكر عن السرطان والعديد من القوافل الطبية للأخرى.

وأوضح :" هذه المبادرة هدفها الحفاظ على صحة المواطنين وهدفنا نغير المفهوم المعتاد وهو الخوف من المرض للوصول لمعيشة صحية.

واكمل،:"الصحة أصبح مفهومها أشمل من السابق وهو الاهتمام بصحة الحيوان أيضا والنبات لأنها بيئة متكاملة تؤثر في الإنسان.

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