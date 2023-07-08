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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسام عبد الغفار يكشف تفاصيل مبادرة 100يوم صحة

صدى البلد

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل حملة 100 يوم صحة بعد إطلاقها ب١٣ يوما.

وقال عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية بقناة الحياة، :" المبادرة اشتملت علي عيادات لتنظيم الأسرة ودعم الصحة النفسية والكشف المبكر  عن السرطان والعديد من القوافل الطبية للأخرى.

وأوضح :" هذه المبادرة هدفها الحفاظ على صحة المواطنين وهدفنا نغير المفهوم المعتاد وهو الخوف من المرض للوصول لمعيشة صحية.

واكمل،:"الصحة أصبح مفهومها أشمل من السابق وهو الاهتمام بصحة الحيوان أيضا والنبات لأنها بيئة متكاملة تؤثر في الإنسان.

https://fb.watch/lFmTUhyil5/?mibextid=D2BBUW

100 يوم صحة الحفاظ على صحة الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار الصحة النفسية السرطان المبكر

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