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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقص أدوية السكر والغدة المستوردة وتوفير البديل المصري.. فيديو

الأدوية
الأدوية

‏قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إنه بالنسبة للأدوية المستوردة لمرضى السكر ودواء الغدة المستورد بها نقص بالفعل ولكن الأدوية المصرية البديلة موجودة وتكفي لمدة عام كامل.

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وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي "عمرو أديب"، المذاع عبر فضائية “mbc masr”، أن أي شخص من مرضى السكر أو الغدة إذا وجد نقص في الأسواق للدواء الخاص به المستورد يجب أن يتواصل مع الطبيب ويطلب  الدواء البديل المصري.

 

‏وأضاف أن هناك فرق بين الاسم التجاري للدواء والاسم العلمي، وفي أوروبا والدول الخارجية الجميع يتعامل بالاسم العلمي للدواء وليس الاسم التجاري.

 

 المستشفيات الحكومية المصرية

 

ونوه بأنه في المستشفيات الحكومية في مصر والتأمين الصحي ومستشفيات الشرطة والجيش ما يتم صرفه هو الدواء باسمه العلمي إنما القطاع الخاص اعتادوا على الدواء بالاسم التجاري، ولو غير موجود هذا المنتج معنى ذلك أن الدواء ناقص وهذا غير صحيح.

الأدوية الدكتور على عوف مرضى السكر الغدة عمرو أديب المستشفيات الحكومية

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