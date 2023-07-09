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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغبة كولر.. هاني حتحوت يكشف مفاجأة بشأن عودة صلاح محسن للأهلي

حتحوت
حتحوت

أعلن الإعلامي هاني حتحوت عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن رغبة كولر في عودة صلاح محسن إلى الأهلي.

 

وكتب هاني حتحوت: "كولر يرغب في عودة صلاح محسن إلى الأهلي، ولكن موقف سيراميكا كليوباترا من تفعيل بند شراء اللاعب من عدمه هو الذي سيحسم هذا الأمر، وبناء عليه سيتم اتخاذ القرار النهائي من سيراميكا كليوباترا بعد نهاية الدوري".

 

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، يدرس إعادة صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر من نادي سيراميكا كليوباترا في الموسم المقبل، بعد تألقه في الفترة الماضية، ومراقبته على الطبيعة.

وقال محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة “تن”: “حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على الحديث مع صلاح محسن مهاجم سيراميكا كليوباترا عقب مباراة الفريقين الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز”.

كولر يشيد بمهاجم الأهلي السابق

وأشاد كولر بالمستوى الفني القوي الذي ظهر به في المباراة أمام مدافع النادي الأهلي وتحدث معه في احتمالية العودة للقلعة الحمراء في الموسم المقبل.

الاعلامى حتحوت

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