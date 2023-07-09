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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حقوق الإنسان بالنواب: تلقينا إشادات من نظرائنا في الكونجرس الأمريكي

صدى البلد

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه خلال الـ8 سنوات الماضية لمسنا تغيرا في المنظور الأمريكي تجاه مصر.

 

وأوضح خلال حواره بقناة دي ام سي،:" الكونجرس الأمريكي كان يفتح أبوابه لتيار واتجاه واحد ذا أجنده ممنهجة لوضع صورة مغلوطة عن مصر، وفي أعقاب الزيارة الأخيرة بالوفد المصري إلى أمريكا فقد لمسنا أن هناك تطورا إيجابيا كبيرا.

 وأشار إلي أن عام 2022 كان عاما للمجتمع المدني، وشهد إطلاقا للعديد من المبادرات التي تمس عمل المجتمع المدني على الأرض في مصر، مشيرا إلى أنه تكليلا لتلك الجهود فقد جرى إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي.

وأكمل: "تلقينا إشادات من نظرائنا في الكونجرس الأمريكي، بهذا الإجراء ودعونا لجولة ثانية وعقد سلسلة لقاءات جديدة أخرى في أمريكا.

 

التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني الكونجرس الأمريكي الزيارة الأخيرة النائب طارق رضوان المجتمع المدني

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