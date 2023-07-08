برلماني: التحول للعمل السياسي ليس على أجندة التحالف الوطني

كشف طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.

قال طارق رضوان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أن هناك ضرورة لتقنين وضع التحالف الوطني للعمل الأهلي الذي تم تدشينه في بداية عام 2022".

أضاف طارق رضوان:" مع وضع المظلة التشريعية للقانون في مجلس النواب يتم فتح باب الانضمام لكافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ".

وتابع طارق رضوان :" اي منظمة مجتمع مدني او جمعية أهلية في كافة المحافظات يمكن أن تنضم للتحالف الوطني للعمل الاهلي ".

وأكمل طارق رضوان :" التحول للعمل السياسي ليس على أجندة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتحالف يستهدف خدمة المواطنين وعدم الفئات الأكثر احتياجا ".

ولفت طارق رضوان :" التحالف الوطني يعمل على توفير مشروعات تعود بالنفع على المواطنين ".

وأجاز مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، ضم التحالف لـ الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي من الوحدات التابعة لها، مع وجود عدد من الاستثناءات.

ونصت المادة 5 على أنه: يجوز أن يضم إلى التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وكذا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع وذلك بناء على موافقتها.