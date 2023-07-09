الهيئة الإنجيلية: أمريكا لديها موقف غير واضح فيما يخص قضية المياه

قالت سميرة لوقا، مدير أول القطاع بالهيئة الإنجيلية وعضو المجلس القومي لـ حقوق الإنسان، إن تنظيم الجولات الخاصة بالحوار المصري الأمريكي تعكس اهتمام القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر باللحظة الآنية التي تشغل بال مصر والطرف الآخر من الحوار كأمريكا أو أوروبا.

وأوضحت خلال حوارها بقناة “دي إم سي”: "الهيئة نظمت الحوار العربي الأوروبي منذ ما يقارب 10 أيام، وجرى تنظيم جولة في مصر شارك فيها 17 دولة من أوروبا في إطار برنامج الحوار الدولي.. اهتممنا بفكرة الدين والمجتمع المدني، وكيف يكون الاثنين وسيلة للوصول إلى الإنسان».

وأكملت: “أمريكا لديها موقف غير واضح وغير محسوم فيما يخص قضية المياه، وهذا يزيد الأمر تعقيدا، وعدم توافر المياه يؤثر على الأمن الغذائي، وفي كل جولاتنا مع الكونجرس نهتم بملف سد النهضة والحق في المياه، وفي كل مرة يتم طرح الموضوع نأخذ اتجاهات إيجابية لأن الموضوع على الأجندة، ونحتاج للضغط الدائم”.