مي عمر تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. تعليق ناري من مجدي عبدالغني على ريمونتادا الزمالك أمام فيوتشر

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث طهرت الفنانة كارولين عزمى بفستان مثير اثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين اشادوا باطلالتها كما تألقت الفنانة مي عمر بإطلالة رقيقة أشاد بها كل متابعينها وكشف الاعلامي هاني حتحوت عن معلومات مثيرة حول صفقة انتقال إمام عاشور لنادي الأهلي وأشاد الإعلامي مجدي عبدالغني بأداء نادي الزمالك أمام فيوتشر والريمونتاد السريعة

ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية

بفستان مكشوف.. كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة كارولين عزمي متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت كارولين عزمي في الصورة بإطلالة صيفية متميزة، مرتدية فستان مكشوف باللون البني، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها، وذلك أثناء تناول الطعام.



بفستان منقوش.. مي عمر تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام



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