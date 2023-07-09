شاهد| مصرع 6 أشخاص في تحطم طائرة بولاية كاليفورنيا الأمريكية

لقى ستة أشخاص مصرعهم جراء سقوط طائرة في حقل بجنوب كاليفورنيا، قبل أن تشتعل فيها النيران.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، اشتعلت النيران في الطائرة وفي قرابة فدان من الأرض الزراعية، قبل أن تتحطم بالقرب من مطار في مدينة موريتا الواقعة في جنوب غرب مقاطعة ريفرسايد بولاية كاليفورنيا.

وأظهرت لقطات فيديو الطائرة محترقة تمامًا ومتفحمة وسط الحقول، فيما كانت سيارات الشرطة متمركزة في موقع الحادث.

كانت الرحلة قد غادرت من مطار هاري ريد الدولي في لاس فيجاس قبل أن تسقط في الحقل، حسبما ذكرت محطة (كيه تي إل إيه).

ووصفت المحطة الطائرة بأنها طائرة رجال أعمال من طراز سيسنا (سي 550).

تم الإعلان عن مصرع ركاب الطائرة الستة في مكان الحادث بعد وقت قصير من العثور على الطائرة المحترقة بعد الساعة 4:15 صباحا، وفقا لإدارة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد.

ولم يتم الكشف عن هويات القتلى في الحادث.

تحقق إدارة شرطة مقاطعة ريفرسايد وإدارة الطيران الفيدرالية في الحادث.