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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تبحث تقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية.. وبن جفير: سأعارض بشدة أي قرار

وزير الأمن القومي
وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير

قالت وسائل الإعلام العبرية، إن "الكابنيت" الإسرائيلي، سيعقد مساء الأحد، لبحث تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية ستقدم العديد من التوصيات، للمستوى السياسي من أجل الموافقة على هذه التسهيلات.

وبحسب إذاعة "كان" الإسرائيلية، فإنه من بين يتوقع أن يتم الموافقة عليه إقامة منطقة صناعية في ترقوميا، وخصم بعض أموال الديون لصالح الحكومة الإسرائيلية مثل الكهرباء وغيرها.

كما يتوقع أن يتم تسهيل خطوات حصول السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالحها، إلى جانب العديد من القضايا.

وتوقعت الإذاعة الإسرائيلية أن تشهد جلسة الكابنيت، معارضة شديدة من وزراء اليمين المتطرف لمثل هذه القرارات التي قد يلجأ رئيس حكومة  الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقرارها بدعم من وزراء حزبه وبعض حلفاؤه.

وفي وقت سابق، أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، أنه سيعارض وبشدة أي قرار سيتخذ لمنح تسهيلات ومزايا للسلطة الفلسطينية.

وقال بن جفير"سأعارض بشدة في اجتماع الكابينت غدا، القرار بمنح تسهيلات ومزايا للسلطة الفلسطينية التي تشجع الإرهاب".

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