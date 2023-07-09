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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تطبيقية حلوان تطرح برنامج الموضة وطباعة المنسوجات

برنامج الموضة وطباعة
برنامج الموضة وطباعة المنسوجات

أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عن برنامج الموضة وطباعة المنسوجات، والذي يعد برنامجا بينيا يجمع بين تخصصي طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة، ويعد تخصصا جديدا مطلوبا لسوق العمل، حيث تُعد كلية الفنون التطبيقية من الكليات المتميزة بتخصصاتها ولديها برامج تمتاز بأنها تؤهل خريجيها للالتحاق بسوق العمل بسهولة ويسر، وتطرح الكلية البرنامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.

وتتمثل رسالة البرنامج في تخريج مصممين ذوي قدرة تنافسية عالية في مجال الموضة وطباعة المنسوجات متخصصين قادرين على تطوير البحث العلمي وحل مشكلات الصناعة وتنمية المجتمع، ويتحقق ذلك من خلال رؤية البرنامج، حيث الريادة في التعليم والبحث العلمي في مجال الموضة وطباعة المنسوجات والملابس الجاهزة محليا وإقليميا.

ويهدف البرنامج إلى ابتكار تصميم طباعة المنسوجات والملابس وفقا لاتجاهات الموضة، واستخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها في الموضة وطباعة المنسوجات، وتنفيذ ومراقبة الجودة في مجال طباعة المنسوجات وصناعة الملابس، وتخطيط الإنتاج والتسويق في مجال الموضة، والعمل على حل مشكلات الصناعة باستخدام البحث العلمي.

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هذا وتكون الدراسة بالبرنامج بنظام الساعات المعتمدة وتتم الدراسة بالبرنامج باللغة الإنجليزية، وتشمل متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس ببرنامج الموضة وطباعة المنسوجات حيث :
1- يقبل البرنامج طلاب الثانوية العامة علمي علوم أو رياضة وما يعادلها من داخل أو خارج مصر بالإضافة إلى اجتياز امتحان القدرات الفنية.
2- يجوز قبول الطلاب الوافدين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من دولة أخرى بحسب ترتيب درجاتهم أو وفقا للقواعد المقررة.
3- يحدد مجلس إدارة البرنامج الأعداد المقبولة وامتحان القدرات الفنية للالتحاق بالبرنامج، وذلك في ضوء العدد المقترح للقبول وعدد المرشحين وعدد المتقدمين للبرنامج من الطلاب المصريين والوافدين والعرض على مجلس القسم العلمي.
4- يجوز قبول تحويل الطالب لبرنامج البكالوريوس الخاص بكلية التطبيقية بجامعة حلوان طبقا لقواعد التحويل بالكلية.
5- مدة الدراسة ببرنامج الموضة وطباعة المنسوجات لنيل درجة البكالوريوس خمس سنوات جامعية بعشرة فصول دراسية
6- يمكن للطالب الذي يدرس مقررات لفصول صيفية إنهاء متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس قبل انتهاء الفصول العشرة بفصل واحد.
7- الحد الأقصى للدراسة 16 فصلا دراسيا يفصل الطالب بعدها، ويجوز إعادة قيدة على ألا يزيد عدد الساعات المعتمدة التي تحسب له عند إعادة القيد على ثلثي الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على الدرجة.
8- يمكن للطالب التسجيل في الفصل الأول أو الثانى فى مقررات تصل ساعات معتمدة إلى 21 ساعة معتمدة كحد اقصى و14 ساعة معتمدة كحد ادنى.
9- يمكن للطالب التسجيل في الفصل الصيفي في مقررات لا تزيد ساعاتها المعتمدة عن 6 ساعات معتمدة.
10- لا يجوز للطالب التسجيل في مقرر له متطلبات سابقة قبل استيفاء شروط النجاح في المقررات السابقة.
11- للحصول على درجة البكالوريوس في الفنون التطبيقية تخصص الموضة وطباعة المنسوجات.
12- يجب أن يجتاز الطالب  160 ساعة معتمدة كحد أدنى.

كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عميد كلية الفنون التطبيقية نظام الساعات المعتمدة طلاب الثانوية العامة قبول الطلاب الوافدين امتحان القدرات الفنية

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