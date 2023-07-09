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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تعلن بدء التداول على أسهم شركة طاقة عربية اليوم

صدى البلد

قال المهندس خالد أبوبكر رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية إن بدء التداول على أسهم شركة طاقة عربية اليوم الأحد في البورصة المصرية هو تكليل لجهود 10 سنوات من الاستقرار في مصر و25 عاما من النجاح في السوق المصرية.

 

ووجه أبوبكر خلال كلمته في مؤتمر الإعلان عن بدء تداول أسهم طاقة عربية بالبورصة المصرية اليوم الأحد الشكر إلى أدارة البورصة المصرية على ما قدموه للشركة على مدار 6 أشهر من أجل الوصول إلى لحظة بدء التداول على أسهم الشركة.

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وأكد أن مجموعة طاقة عربية تعمل مع توجه الدولة المصرية في التحول الأخضر والاستدامة مشددا على مساع الشركة الجادة والحثيثة من أجل الحفاظ على حقوق المساهمين سواسية والالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية.

 

أعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم الأحد بدء التداول على أسهم شركة طاقة عربية بالبورصة المصرية اليوم بحضور رئيس البورصة والمهندس خالد أبوبكر رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية وعدد من قيادات الشركة.

شركة طاقة عربية البورصة اسهم

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