زيلينسكي يعين قائدا جديدا للحرس الوطني الأوكراني

عين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، الضابط أولكسندر بيفنينكو، قائدا جديدا للحرس الوطني الأوكراني.

وقال زيلينسكي - في تصريحات له لدى عودته من تركيا، نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "من بيننا الآن بطل أوكرانيا أولكسندر بيفنينكو، جندي قوي في الحرس الوطني، ضابط مقاتل، تميز في المعارك ضد المحتلين الروس، لا سيما في معارك باخموت. لقد عينت بطل أوكرانيا أولكسندر بيفنينكو بصفته قائدا للحرس الوطني الأوكراني".

وتمنى الرئيس الأوكراني، لقائد الحرس الوطني الجديد تحرير جميع الأراضي الأوكرانية وعودة جميع الأوكرانيين والنصر المنشود.

