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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المرحلة الثالثة من الموجة الـ21... إزالة 7 حالات تعد على أملاك الدولة بفارسكور

ازاله تعديات
ازاله تعديات

انطلقت اليوم المرحلة الثالثة من الموجة ال٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بدمياط، والتى تستمر حتى يوم ٢٨ يوليو الجارى.

 

وفى هذا السياق، تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط نتائج أولى حملات تلك المرحلة ، حيث أسفرت عن إزالة ٧ حالات تعدى على أملاك الدولة تابعة لولاية الموارد المائية والرى على مساحة ٣٥١ م٢ بنطاق مركز ومدينة فارسكور.

 

فيما وقد أشارت محافظ دمياط مجددًا إلى أنه تم إتمام كافة الاستعدادات لاطلاق تلك المرحلة وتحقيق المستهدف تنفيذه خلالها وذلك لاسترداد أراضى الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع اى تعديات عليها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

 

كما وجهت تعليماتها الى الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع اى محاولات للتعدى عليها مرة أخرى.

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