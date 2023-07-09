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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل.. المتطرف بن جفير يصدر تعليمات تشجع المستوطنين على قتل الفلسطينيين

المتطرف إيتمار بن
المتطرف إيتمار بن جفير

أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير،  تعليمات جديدة تهدف تشجيع المستوطنين على قتل الفلسطينيين.

وبحسب القناة 12 العبرية، فقد صودق على التعليمات الجديدة التي تتضمن منع مصادرة الأسلحة والتحقيق مع مطلقي النار على فلسطينيين بمجرد الاشتباه بوقوع عمليات.

وقالت القناة إن التعليمات الجديدة صودق عليها بقسم التحقيقات في المقر المركزي للشرطة الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه "قبل هذه التعليمات كان مطلقو النار على منفذي العمليات يضطرون لتسليم أسلحتهم وأحيانا لفترة زمنية طويلة وفي بعض الحالات يجري التحقيق معهم تحت طائلة التحذير".

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن هذه التعليمات الجديدة تأتي لتشجيع المستوطنين على إطلاق النار على منفذي العمليات.

في المقابل، لفتت القناة إلى أن هناك قلق من أن تؤدي هذه التسهيلات إلى ظاهرة تتمثل في سهولة الضغط على الزناد حتى في الحالات التي قد لا يكون فيها إطلاق النار مبررا.

وتقضي التعليمات الجديدة إلى منع مصادرة الأسلحة من مطلقي النار على الفلسطينيين بزعم وقوع عمليات "على خلفية قومية" وقيامهم بإطلاق النار من منطلق "الدفاع عن النفس".

واتفق بن غفير والشرطة الإسرائيلية على "إلغاء التعليمات السابقة التي كانت تتيح مصادرة أسلحة مطلقي النار والتحقيق معهم وفقا لتقديرات ومراجعات ضباط الشرطة".

المستوطنين الفلسطينيين المتطرف ايتمار بن جفير منع مصادرة الأسلحة تشجيع المستوطنين على إطلاق النار

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