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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقيقة إلغاء منهج «Discover» لطلاب الصفوف الابتدائية

صدى البلد

 نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء منهج اكتشف "Discover" لطلاب الصفوف الابتدائية بداية من العام الدراسي 2023/2024.

 وأوضح المركز أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء منهج اكتشف "Discover" لطلاب الصفوف الابتدائية بداية من العام الدراسي 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً أن منهج اكتشف "Discover" لطلاب الصفوف الابتدائية المقرر للعام الدراسي القادم2023/2024 كما هو دون أي تغيير أو اختلاف عن العام الدراسي السابق. 

وأشارت إلى أن منهج" Discover" يساعد على تنمية مهارات الإبداع والتواصل لدى الطالب، حيث يعمل على دمج تخصصات مختلفة مثل العلوم والرياضيات والدراسات واللغة العربية في شكل موضوعات دراسية تتناول مجموعة من المعارف و المهارات والقضايا التي تساعد الطالب على تحقيق نواتج التعلم، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشدت جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أية استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أية شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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