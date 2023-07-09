عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد أعمال من مقاطعة جيلين الصينية لبحث سبل التعاون

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وأحمد سعد المدير التنفيذي وفد أعمال من مقاطعة جيلين الصينية برئاسة تشوان لي مدير قسم الاستثمار الخارجي والتعاون الاقتصادي بوزارة التجارة بمقاطعة جيلين، وتأتي زيارة الوفد بعد الجولة الترويجية الناجحة التي قام بها وفد المنطقة الاقتصادية لقناة في السويس في جمهورية الصين الشعبية مايو الماضي، والتي تم من خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية بين الهيئة والجانب الصيني، ويقوم الوفد بجولة في قارة إفريقيا لبحث الفرص الاستثمارية في مصر وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمارات الصينية داخل القارة الإفريقية.

 

وفي بداية الاجتماع، رحب  نائب رئيس الهيئة بالوفد وأكد حرص الهيئة على التعاون مع الجانب الصيني لقصص النجاح الموجودة بالفعل على أرض الواقع والتي تأتي في مقدمتها المنطقة الصناعية الصينية تيدا- مصر والتي تحتوي على أكثر من ١٣٧ مشروعا صناعيا وخدميا، كما أوضح جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مزيد من التعاون الاقتصادي مع الاستثمارات الصينية لتكون المنطقة هي نافذة الصين للعديد من من الأسواق الأوروبية والإفريقية حيث يتمتع مستثمري اقتصادية قناة السويس بالنفاذ للأسواق العالمية من خلال الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بمختلف دول العالم.

 

وخلال عرضه التقديمي، أوضح أن الهيئة تحقق التكامل الاقتصادي بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة لتيسير حركة نقل البضائع من وإلى مناطق التصنيع وسرعة وصولها للأسواق العالمية والمحلية بأقل تكلفة، كما استعرض أيضاً حجم استثمارات الهيئة فيما يتعلق بالبنية التحتية لتجهيز المناطق الصناعية لكافة أنواع الصناعات الثقيلة والخفيفة والمتوسطة، هذا بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية وخدمة الشباك الواحد التي تمكن المستثمر من التعامل في كافة الإجراءات واستخراج التصاريح مع جهة واحدة فقط وهي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

من جانبه أعرب تشوان لي مدير قسم الاستثمار الخارجي والتعاون الاقتصادي بوزارة التجارة بمقاطعة جيلين، عن سعادته بالشرح الوافي الذي استمع إليه الوفد عن المنطقة الاقتصادية والذي يوضح الجهود المبذولة التي صنعت من المنطقة الاقتصادية نموذجاً واعداً لمختلف الاستثمارات.

 

 وأوضح أن معظم المؤسسات الاقتصادية بمقاطعة جيلين تعمل في مجالات السيارات والأدوية والكيماويات حيث يوجد بالمقاطعة أكبر مصنع سيارات ينتج ما يقرب من ٢ مليون سيارة سنوياً لخدمة السوق المحلي ولأغراض التصدير للدول المجاورة لدولة الصين ولدولة روسيا ولدولة كندا، كما أكد رغبة الوفد في نقل الصورة الإيجابية للمستثمرين بالمقاطعة الصينية للعمل على مزيد من التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس داخل المطور الصناعي تيدا مصر في مجالات تصنيع السيارات وقطع غيار السيارات والصناعات الغذائية وذلك لرغبة المستثمرين في مزيد من التوسع داخل السوق الإفريقية.

اقتصادية لقناة السويس اقتصادية قناة السويس الاقتصادية لقناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة رئيس المنطقة الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك .. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

الحق اشتري .. هدوء يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

لم يحضر.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك | القصة الكاملة

المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي يشن هجوما قويا بعد خسارة النهائي .. تفاصيل

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم .. شاب مصري يستدرج ثرية خليجيه ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

البترول والغاز والثروة المعدنية.. 9 سنوات من التحديات إلى الانطلاق

الإكثار من الصلاة على النبي يوم الجمعة.. تعدل ثواب حجة مقبولة

9 سنوات من الإنجازات| الزراعة تستحوذ على نصيب الأسد من مشروعات السيسي

تقرير برلماني يطالب الحكومة بوضع خطة تفصيلية بشأن الإطار العام لإصلاح بيئة الاستثمار

الأضحية وشروطها وكيفية توزيعها وعمرها ومن تجب عليهم.. اعرف جميع أحكامها

زيادة اليورانيوم.. بيان صادم لـ الطاقة الذرية بشأن انتهاك إيران قيود برنامجها النووي

ايران تعلن حل قضيتي خلاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فى ذكراه.. زواج إسماعيل ياسين 3 مرات وقصة دخوله مستشفى المجانين

ترشيحاتنا

حيوانات جديدة ومفتوحة بلا حواجز| 12 معلومة عن تطوير حديقة الحيوان

ليلة لا تنسى.. تامر حسنى يعلق على حفله بلبنان.. صور

إيه اليوم الحلو ده.. طلاب الشعبة الأدبية سعداء بامتحان علم النفس والاجتماع

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج.. شاهد

فابريزيو رومانو: أندية أوربية تسعى للتعاقد مع إبراهيم عادل.. تفاصيل

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

ابتعدي عنه قورا.. نوع من الصن بلوك منتشر بالأسواق يسبب سرطان الجلد

بسعر خرافي.. شاهد ياسمين صبري بإطلالة مميزة في أحدث ظهور بالسعودية

شاهد| أمينة شلباية تثير الجدل بطريقتها في تناول طاجن البطاطس باللحمة

فيديو

شاهد.. تصرف غريب من إيهاب توفيق داخل قبر علاء عبد الخالق

مقطع فيديو لأم تطالب بالعدالة لابنتها بعد قيام زوجها بتصرف صادم.. شاهد

الكاف كلمة السر.. الزمالك يقترب من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية «فيديوجراف»

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ