عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يفتتح مبنى المعامل بكلية الطب البشري

صدى البلد

افتتح اليوم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، مبنى المعامل الطبية الخاص بالعلوم الطبية الاساسية لطلاب كلية الطب البشري.

 

 وذلك داخل الحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمه المجتمع وتنمية البيئة.

والدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب ونخبة من عمداء الكليات ووكلاء ورؤساء الأقسام، وأعضاء الإدارة الهندسية والشركة المنفذة للمشروع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الكلية.

وأعرب الدكتور مصطفى عبدالخالق، عن سعادته بافتتاح هذا المبني الخدمي التعليمي المتميز، والذي تم إنشاؤه لتوفير كل سبل الراحة للطلاب للنهوض بالعملية التعليمية داخل كلية الطب.

وذلك ايماناً بالدور الرائد لها على مستوى التعليم الطبي، ومساهمتها ايضاً في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، موضحاً انه تم انشاء هذا المبني بتكلفة إجمالية حوالي ٦٠ مليون جنيه.

وقال "عبدالخالق"، ان هذا المبني يخدم العملية التعليمية للأقسام الاساسية بكلية الطب، وسيشارك في استيعاب دفعات طلاب البرنامج الجديد نظام الخمسة سنوات وسنتين امتياز، حيث يتم تدريس الطلاب بهذا البرنامج في مجموعات صغيرة، لايتعدي عدد الطلاب بها ٢٥ طالب لكل مجموعة، مما تطلب توفير تلك المعامل التي يبلغ عددها ١٦ معمل.

ووجه رئيس الجامعة شكره وتقديره لجميع القائمين علي انشاء هذا المبني من أعضاء الإدارة الهندسية والشركة المنفذه علي التصميم المتميز، وسرعة الانجاز والانتهاء من المبنى وتسليمه.

قبل ما تناسب حاسب.. عامل في سوهاج يصيب 3 أشخاص لخلافات المصاهرة|تفاصيل

خلال 24 ساعة.. تحرير 122 محضرا تموينيا متنوعا في سوهاج

جامعة سوهاج

وأعرب الدكتور عبد الناصر يس عن سعادته بافتتاح هذا المبني حيث يعد إضافة مبني جديد داخل الحرم الجامعي من الانجازات الهامة لتطوير العملية التعليمية بالجامعة ، الي جانب أهمية هذا المبني بصفة خاصة لخدمة العملية التعليمية داخل كلية الطب.

وهنأ الدكتور خالد عمران كلية الطب البشري بافتتاح هذا المبني المتميز، والذي سيساهم في خدمة المجتمع الداخلي للجامعة والخارجي ايضاً متمنيًا دوام التفوق والتميز لكلية الطب البشري.

وقال الدكتور مجدي القاضي انه تم تصميم المبني طبقاً لمعايير المباني التعليمية الجامعية حتى يسع ١٠٠٠ طالب، علي مساحة ١٨٠٠متر مربع داخل الحرم الجامعي، حيث بدأت الاعمال الانشائية للمشروع في عام ٢٠١٩م.

وتم تصميم المبني ليتكون من دور ارضي وخمس ادوار علوية، تحتوي علي ١٦ معمل مختلف المساحات وقاعتين امتحانات، بالاضافة الي خدمات انتظار الطلاب وغيرها من الخدمات التعليمية.

IMG-20230709-WA0018
IMG-20230709-WA0018
IMG-20230709-WA0020
IMG-20230709-WA0020
IMG-20230709-WA0029
IMG-20230709-WA0029
IMG-20230709-WA0040
IMG-20230709-WA0040
سوهاج اخبار محافظة سوهاج جامعة سوهاج المعامل الطبية كلية الطب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

بعد عزل مرتضى منصور.. تفاصيل جديدة في انتخابات وعمومية نادي الزمالك

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

الحق اشتري| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض.. وتوقعات بوصول الأرز إلى 15 جنيها

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة سوهاج يفتتح المرحلة الأولى لمبنى الإسكان الطلابي بحي الكوثر

ترشيحاتنا

تكافل وكرامة.. التضامن الإجتماعي: نقدم دعم كامل للأشخاص ذوي الهمم بقيمة 5.2 مليار جنيها

بيان عاجل من أردوغان بشأن حرق المصحف والإعتداء علي الإسلام

"النواب" يوافق على مشروعي بقانون لمنح إلتزام تشغيل وإعادة تسليم محطتين شرق بورسعيد

فشل أخلاقي..بيان شديد اللهجة من إيران حول انتهاكات الاحتلال في جنين

فرض رسوم إغراق على واردات الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا

تحركات رسمية.. إبراهيم فايق يكشف أخر تطورات صفقة إمام عاشور مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجسم بيهاجم نفسه .. 37 علامة تكشف الإصابة بمرض غامض

شاهد.. أبرز أنشطة وفعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يونيو

مقطع فيديو لرجل يعثر على خاتم في البحر.. لن تصدق ماذا وجد

مش هتصدق شكلها.. ياسمين عيد العزيز بملامح صادمة فى أحدث ظهور لها

فيديو

حريق جمصة .. إخلاء عمارتين وسقوط ضحايا

الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يسجل أدنى مستوى منذ فترة .. شاهد

فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد سمكة قرش تقترب من سباح بأحد الشواطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ