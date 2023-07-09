رئيس جامعة سوهاج يفتتح مبنى المعامل بكلية الطب البشري

افتتح اليوم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، مبنى المعامل الطبية الخاص بالعلوم الطبية الاساسية لطلاب كلية الطب البشري.

وذلك داخل الحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمه المجتمع وتنمية البيئة.

والدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب ونخبة من عمداء الكليات ووكلاء ورؤساء الأقسام، وأعضاء الإدارة الهندسية والشركة المنفذة للمشروع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الكلية.

وأعرب الدكتور مصطفى عبدالخالق، عن سعادته بافتتاح هذا المبني الخدمي التعليمي المتميز، والذي تم إنشاؤه لتوفير كل سبل الراحة للطلاب للنهوض بالعملية التعليمية داخل كلية الطب.

وذلك ايماناً بالدور الرائد لها على مستوى التعليم الطبي، ومساهمتها ايضاً في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، موضحاً انه تم انشاء هذا المبني بتكلفة إجمالية حوالي ٦٠ مليون جنيه.

وقال "عبدالخالق"، ان هذا المبني يخدم العملية التعليمية للأقسام الاساسية بكلية الطب، وسيشارك في استيعاب دفعات طلاب البرنامج الجديد نظام الخمسة سنوات وسنتين امتياز، حيث يتم تدريس الطلاب بهذا البرنامج في مجموعات صغيرة، لايتعدي عدد الطلاب بها ٢٥ طالب لكل مجموعة، مما تطلب توفير تلك المعامل التي يبلغ عددها ١٦ معمل.

ووجه رئيس الجامعة شكره وتقديره لجميع القائمين علي انشاء هذا المبني من أعضاء الإدارة الهندسية والشركة المنفذه علي التصميم المتميز، وسرعة الانجاز والانتهاء من المبنى وتسليمه.

جامعة سوهاج

وأعرب الدكتور عبد الناصر يس عن سعادته بافتتاح هذا المبني حيث يعد إضافة مبني جديد داخل الحرم الجامعي من الانجازات الهامة لتطوير العملية التعليمية بالجامعة ، الي جانب أهمية هذا المبني بصفة خاصة لخدمة العملية التعليمية داخل كلية الطب.

وهنأ الدكتور خالد عمران كلية الطب البشري بافتتاح هذا المبني المتميز، والذي سيساهم في خدمة المجتمع الداخلي للجامعة والخارجي ايضاً متمنيًا دوام التفوق والتميز لكلية الطب البشري.

وقال الدكتور مجدي القاضي انه تم تصميم المبني طبقاً لمعايير المباني التعليمية الجامعية حتى يسع ١٠٠٠ طالب، علي مساحة ١٨٠٠متر مربع داخل الحرم الجامعي، حيث بدأت الاعمال الانشائية للمشروع في عام ٢٠١٩م.

وتم تصميم المبني ليتكون من دور ارضي وخمس ادوار علوية، تحتوي علي ١٦ معمل مختلف المساحات وقاعتين امتحانات، بالاضافة الي خدمات انتظار الطلاب وغيرها من الخدمات التعليمية.