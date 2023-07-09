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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع مستجدات العمل بمشروع تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

صدى البلد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجيولوجي عادل سعيد، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وذلك بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة مشروع تنمية المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء، اللقاء بتأكيد حرص الدولة المصرية على إنجاح مخططاتها لتنمية هذه المنطقة، كأحد مشروعاتها القومية الكبرى التي توليها أهمية شديدة، لما تتمتع به من مقومات التنمية المستدامة من حيث الموقع الإستراتيجى الحيوي.

ووجه في هذا الصدد بأن يتم التركيز على إحدى المناطق في "سفاجا" كأولوية أولى في مراحل مشروع تنمية الاقتصادية للمثلث الذهبي، بحيث يتم البدء في حساب تكلفة توصيل المرافق لهذه المنطقة؛ للبدء في تنفيذ خطة المرافق، خاصة أن هناك طلبات من جانب عدد من المستثمرين لإقامة عدة مشروعات متنوعة في هذه المنطقة.

وخلال اللقاء، شرح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية، من خلال دراسة أعدتها إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه لإحداث التنمية المتكاملة للمنطقة، فقد تم تقسيمها إلى عدة أنشطة، هي النشاط الصناعي، حيث تم تخصيص أراض لتنفيذ بعض المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية 9.1 بسفاجا، بالإضافة إلى النشاط الزراعي، حيث تضم المنطقة 4 مناطق زراعية، وتركزت المساحات الكبرى منها باتجاه محافظة قنا ، من خلال الاعتماد على المياه الجوفية، فضلا عن النشاط السياحي الذي يشمل 6 مناطق سياحية بإجمالي مساحة 615 كم2 لتغطي المناطق السياحية الشاطئية وغيرها.

كما أوضح رئيس الهيئة أن المنطقة تضم أيضًا نشاط الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث حددت الدراسة موقعين لتنفيذ محطة للطاقة الشمسية وأخرى لطاقة الرياح، لافتا إلى أنه تم التواصل مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لدراسة المشروعين، بالإضافة إلى النشاط اللوجيستى؛ حيث حددت الدراسة موقعا واحدا بمدينة سفاجا لإقامة المنطقة اللوجستية، لما تتمتع به من قربها من ميناء سفاجا.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض عدد من محاور العمل للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي خلال المرحلة المقبلة، من حيث وضع خطط للتسويق العالميّ للمشروعات المستهدف إقامتها بهذه المنطقة الحيوية، ودراسة تقديم عدد من الحوافز لتشجيع الاستثمار بها؛ وجذب الاستثمارات إليها.

 وأضاف المتحدث الرسميّ، أنه تم كذلك استعراض تفاصيل الإجراءات المخطط اتخاذها خلال السنوات الخمس المقبلة في مختلف القطاعات التي تم تقسيمها بمشروع تنمية المثلث الذهبي وفقا للدراسة التي أجريت في هذا الشأن، مشيرا إلى أن رئيس الهيئة اتخذ عدة إجراءات خلال الفترة الماضية لدراسة المشروعات الاستثمارية تمهيدا لتخصيص أراض لها، كما قامت الهيئة بتنفيذ بروتوكولات تعاون مع عدد من الوزارات والجهات المختلفة بالدولة لتسهيل الأعمال المطلوبة، إضافة إلى أنه جار حاليا إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالهيئة، كما عرض رئيس الهيئة، خلال اللقاء، صورا توضيحية لمقر العمل بمدينة سفاجا، وأساليب العمل به.

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