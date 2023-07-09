إمدادات عسكرية قريبًا.. فرنسا: الضمانات الأمنية لأوكرانيا ليست بديلًا عن ضمها للناتو

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستكون مسارًا موازيًا وليس بديلًا عن ضمها لحلف الناتو.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إن فرنسا ستزيد الدعم العسكري لأوكرانيا، ويجري إعداد إمدادات جديدة من المساعدات.

وأوضحت كولونا أن الدعم الذي تقدمه لأوكرانيا يهدف إلى تلبية الاحتياجات التي عبرت عنها السلطات الأوكرانية بالتعاون مع حلفائها وشركائها، وسيستمر هذا الدعم ويتكثف، ويجري إعداد شحنات جديدة للمساعدة العسكرية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا التي عبرت أوكرانيا عنها باستمرار.

وأضافت: "نريد أن توفر قمة فيلنيوس فرصة لتعزيز دعم الحلف لأوكرانيا على أساس طويل الأمد وإعطاء مضمون ملموس لاحتمال انضمامها إلى الناتو".