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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يطمئن على سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بأسبوعها الأخير

صدى البلد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير وأعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022/2023، في أسبوعها الأخير ، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 19 ألف طالباً وطالبة "نظامي/خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.

 

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واطمئن المحافظ "من وكيل الوزارة  محمد  عبد التواب" على سير الامتحانات، ،حيث أشار الأخير إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية "منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة لمقار اللجان وانتظام الطلاب داخل اللجان ،حيث أدي اليوم طلاب الشعبة العلمية (علوم ) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية ، بينما أدى طلاب ( الرياضيات ) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة ( التفاضل والتكامل)، بالتزامن مع أداء طلاب  الأدبي الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع، كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( اللغة الأجنبية الثانية ) فترة أولى ، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، في حين أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى)

ووجه وكيل الوزارة رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب، مؤكداً على الملاحظين ضرورة التأكيد على قيام الطلاب والطالبات بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس ومراجعتها قبل التوقيع عليها وكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية ، قبل بداية الامتحان ب 10 دقائق

كما تم التشديد على الطلاب بعدم استخدام التليفون المحمول أو أية أجهزة حديثة داخل اللجان أو أي من وسائل الغش المختلفة، والتصدى لأي محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحان، حيث أوضح وكيل الوزارة أن امتحانات اليوم سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

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