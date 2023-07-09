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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تأجيل مهرجان السينما العربية إلى سبتمبر المقبل

مهرجان السينما العربية
مهرجان السينما العربية

أعلنت ادارة مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ عن تأجيل دورة المهرجان التي كان مقررا لها منتصف شهر يوليو الجاري.

وقالت الإدارة إن التأجيل سيكون لأسابيع قليلة وسيعلن عن الموعد الجديد المقرر له سبتمبر المقبل.

ويأتي التأجيل بتوجيهات من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لضمان توفير أفضل الظروف والموارد اللازمة لدعم المهرجان وتوسيع فعالياته وللخروج بدورته الأولى بأفضل صورة ممكنة وبما يليق بمكانة مدينة السلام شرم الشيخ عربيا وعالميا، مع الوضع في الحسبان تزامن دورته مع فعاليات مهرجان العلمين الجديد بكل ما يحمله من أهداف وطنية نبيلة. 

وستصدر إدارة المهرجان بيانات لاحقة بشأن الترتيبات القادمة للمهرجان، كما بدأت في التواصل مع ضيوف المهرجان من نجوم وصناع أفلام وإعلاميين ونقاد لارسال الدعوات بالموعد الجديد. 

مهرجان السينما العربية

وأعلنت إدارة مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ، عن اختيار فيلم "قمر دمشق" لافتتاح دورة المهرجان الأولى منتصف يوليو الجاري.

الفيلم الوثائقي يتناول سيرة الشاعر العربي الكبير نزار قباني، الذي تحل ذكرى مئوية ميلاده هذا العام، وهو من سيناريو وإخراج نضال سعد الدين قوشحة، وتم تصويره في بيت نزار قباني الذي ولد فيه بدمشق.

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فيلم “قمر دمشق”

واستضاف الفيلم عددا من الشخصيات التي تحدثت عن الإضافات الإبداعية التي حققها نزار قباني خلال مسيرته.

وقال ياسر الغانم، منتج الفيلم، إن نزار قباني شاعر عربي معروف في كل الوطن العربي، وكان عروبيا بامتياز ولا يجب أن تمر ذكرى مئويته دون الاحتفال بها.

وأضاف: “لذلك نفتخر بأننا صنعنا فيلما تكريميا عن شاعر سوري كبير مثل نزار قباني، وسوف نقدمه للجمهور السوري والعربي بأفضل صورة”.  

وتابع: “نتشرف بأن يكون الاحتفاء بنزار قباني عربيا، من خلال وجوده في العديد من المهرجانات السينمائية العربية، وسيكون أولها في مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ”.

الفيلم سيناريو وإخراج نضال سعد الدين قوشحة، إشراف عام ياسر الغانم، تعاون فني يزن أنزور، مدير إنتاج سمير مصطفى، مخرج منفذ خالد فرنجية، مشرف إنتاج حسن غانم، مدير الإضاءة جمال مطر، موسيقى عدنان فتح الله، غناء غادة عمر، مكساج سامر شالاتي.

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