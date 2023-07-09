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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تكشف الخبايا.. هذا أكبر مكسب للشركات الأمريكية من حرب أوكرانيا

صورة بالأقمار الصناعية
صورة بالأقمار الصناعية لمواقع عسكرية بمساعدة شركات أمريكية

اتهمت الصين وأمريكا بالإتجار من وراء أوكرانيا، ذاكرة، أن الشركات العسكرية والتكنولوجية الأمريكية تجني مكاسب مالية من الصراع بين روسيا وأوكرانيا من خلال استغلالها كأرض خصبة لاختبار  منتجاتها في "حرب الذكاء الاصطناعي" والمعارك على الأرض، وفق ما ذكرت صحيفة أوراشيان تايمز.


في 6 يوليو ، نشرت صحيفة جلوبال تايمز، الصينية، تقريرًا يشير إلى أن الجيش الأمريكي وبعض شركات التكنولوجيا الغربية تنظر إلى الصراع بين روسيا وأوكرانيا على أنه فرصة لـ "طريق مختصر للربح" وكبيئة اختبار مناسبة لتقنيات ومنتجات الذكاء الاصطناعي الجديدة .


نقلاً عن شبكة بلومبيرج الأمريكية، ألقت الصحيفة الضوء على المسار المالي لبليك ريسنيك، رجل أعمال أمريكي شاب يبلغ من العمر 23 عامًا.

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أوضحت الصحيفة، كيف جمع ريسنيك ثروة صافية تجاوزت 100 مليون دولار من خلال مزيج من التبرعات وبيع طائراته بدون طيار إلى أوكرانيا.

علاوة على ذلك، سلط التقرير الضوء على العديد من حالات تورط الشركات الأمريكية في الصراع الروسي الأوكراني ، مما يدل على حرصها على دعم أوكرانيا بأنظمة محسنة للذكاء الاصطناعي.

لعبت الشركات الغربية، ولا سيما تلك المتخصصة في الاستخبارات الجغرافية المكانية ، دورًا "غير مسبوق" في تحويل صور الأقمار الصناعية إلى مزايا استخباراتية ومراقبة قيّمة، مع الشركات الأمريكية. 
ويصدق على كلام الصحيفة، محللين، قالوا إن أوكرانيا التي مزقتها الحرب، أصبحت أرض اختبار مثالية لتقييم التقنيات وأنظمة الأسلحة الجديدة.

 

 

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