صبحي يشهد انطلاق الموسم الخامس لمشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة "YLY"

عبر الفيديو كونفرانس

شهد وزير الشباب والرياضة عبر خاصية الفيديو كونفرانس انطلاق تنفيذ المرحلة الخامسة من مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة " YLY " الذي تستضيفه المدينة الشبابية بدمياط الجديدة ، ويشارك بالمرحلة الخامسة من المشروع 125 شابا وفتاة من شباب المشروع من مختلف محافظات الجمهورية .

وأكد صبحي خلال لقائه بشباب مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة" YLY" ومداخلته معهم على مدي اهتمام الوزارة بهذا المشروع، كونه واحد من المشروعات المهمة التى تنفذها الوزارة منذ انطلاق المشروع عام ٢٠١٨.

الجدير بالذكر ان هذا المعسكر يأتى فى مستهل إنطلاق الموسم الخامس للمشروع، وبحضور مسئولى المحافظات ومسئولى اللجان المركزية، وسوف يقام خلال المعسكر برنامج تدريبي وتأهيلي للشباب عن القيادة وريادة الأعمال، وتدريبات للجان داخل المشروع.