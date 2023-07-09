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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صادر له قرار هدم من 11 سنة.. إزالة الأجزاء المعلقة بعقار قديم بالجمرك

إزالة الأجزاء الخطرة
إزالة الأجزاء الخطرة بعقار بحي الجمرك بالإسكندرية

أزالت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك، وسط محافظة الإسكندرية، الأجزاء المعلقة بعقار قديم خال من السكان في نطاق الحي.

وذكر الحي في بيان أن إدارة المشروعات بالحي قامت بإزالة الأجزاء المعلقة بالعقار الكائن ١٢ سليمان مرسي، والعقار خالٍ من السكان ، وبالرجوع لقسم المنشآت تبين أن العقار صادر له قرار هدم رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠١٢.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استكمال رفع مخلفات الأتربة، وجاء ذلك حفاظا على سلامة المواطنين. 

 يأتي هذا وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الأيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين، وبناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك  .

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