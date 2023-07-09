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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الإسكندرية السينمائى يحتفل بمئوية محمود مرسى

محمود مرسى
محمود مرسى

يحتفل مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط خلال دورته التاسعة والثلاثين بمئوية الفنان  الكبير "محمود مرسي" وذك تكريماً لمسيرته الفنية الكبيرة.

حيث يعد الفنان الراحل من مواليد عام ١٩٢٣ وقدم علي مدار مشواره الفني العديد من الأفلام الهامة في تاريخ السينما المصرية، ومن أهمها : السمان والخريف ، شيء من الخوف، الليلة الأخيرة، حد السيف.

ومن المقرر أن يصدر المهرجان كتاباً عن مسيرة الفنان الراحل يقوم بإعداده الناقد د. وليد سيف  وسيتسلم درع التكريم نجله د. علاء محمود مرسي .

محمود مرسى

وُلد محمود مرسي بالإسكندرية في 7 يونيو عام 1923، والتحق بالمدرسة الثانوية الإيطالية بالإسكندرية، وبعد تخرجه في المدرسة الثانوية التحق بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم الفلسفة.

عمل محمود مرسي مدرساً بعد تخرجه من كلية الآداب، إلا أنه استقال من الوظيفة، وقرر السفر إلى فرنسا لدراسة الإخراج السينمائي، حيث التحق بمعهد "ايديك" للدراسات العليا السينمائية.

أمضى "مرسي"  في فرنسا خمس سنوات حتى نفذ ماله، فغادر إلى لندن وعمل هناك بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وبعد سبعة أشهر من تعيينه وقع العدوان الثلاثي؛ فقرر العودة إلى مصر والتحق بالبرنامج الثاني بالإذاعة المصرية، كما عمل مُخرجًا بالتلفزيون المصري، ومدرسًا للتمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

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بدأ محمود مرسي بالعمل السينمائي في عام 1962، حيث كانت مشاركته الأولى في فيلم «أنا الهارب» للمخرج نيازي مصطفى، كما أخرج عددًا من الأفلام والمسرحيات، منها مسرحية «الخاطبة».

أشهر أعماله السينمائية

شارك الفنان محمود مرسي في بطولة فيلم «شيء من الخوف»، للمخرج حسين كمال وإنتاج صلاح ذو الفقار. وهو مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب ثروت أباظة. وتضمن السيناريو  إسقاطات سياسية أدخلها الشاعر عبد الرحمن الأبنودي على عليه. الفيلم جرى تصويره على الطراز القديم باللونين الأبيض والأسود، بالرغم من إمكانية تصويره بالألوان  في هذا الوقت، حيث فضّل  المخرج حسين كمال استغلال ظلال الأبيض والأسود ببراعة لم تكن ممكنة فيما لو جرى التصوير بالألوان. الفيلم من بطولة شادية ومحمود مرسي ومشاركة عددًا من كباري الفنانين، ورُشح الفيلم لجائزة مهرجان موسكو السينمائي وهو ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية تقام دورته هذا العام خلال الفترة من ٣ إلي ٨ أكتوبر المقبل تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشرف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .

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