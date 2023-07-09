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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مطالبة برلمانية باستدعاء عاجل لـ سفير السويد بسبب حرق المصحف

لجنة العلاقات الخارجية
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اجتماعا يوم الاحد 9 يوليو برئاسة كريم عبدالكريم درويش رئيس اللجنة بحضور السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية على رأس وفد من وزارة الخارجية لمناقشة واقعة حرق نسخة من المصحف الشريف بإستكهولم بالسويد وأصدرت بيانا في هذا الشأن أكدت  فيه إدانتها لقيام أحد المتطرفين اليمينيين بحرق نسخة من المصحف الشريف اول ايام عيد الاضحى المبارك امام أحد مساجد إستكهولم باعتباره عمل دنيء ومخز يتنافى مع التزامات الدول بالإعلان العالمي  لحقوق الإنسان وأخصها حرية العقيدة كما يتنافى مع الجهود الدولية واسعة النطاق لتجريم ازدراء الاديان والحض على الكراهية ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك والتسامح والأخوة الإنسانية.


وقالت أن التشدق بحرية الرأي والتعبير المزعومة في بعض الدول مقيدة باحترام حقوق الأخرين في احترام الرموز والمقدسات الدينية وعدم السماح أو التسامح مع مرتبكي جرائم ازدراء الأديان والحض على الكراهية.


وطالبت بضرورة قيام البرلمانيين في الدول التي تكررت فيها تلك الجرائم المخزية وفى مقدمتها السويد بتحمل مسئولياتهم في إصدار التشريعات المتوافقة مع الجهود المبذولة دوليا خاصة في المحافل البرلمانية الدولية لمنع خطاب الكراهية والتمييز وإزداء الاديان لمساسها الجسيم بالعلاقات بين شعوب العالم ومع مقاصد تأسيس علاقات دولية يسودها الشراكة والتعاون بين الدول والشعوب.

وشددت على ضرورة التزام السلطات السويدية بمنع تكرار مثل تلك الوقائع الماسة بعقيدة أكثر من مليار مسلم حول العالم وبالشعوب والدول المؤمنة بقيم التعايش الحضاري والتسامح ومكفول للمسلمين وغيرهم بالمثل حرية مقاطعة المنتجات السويدية ردا على تلك الوقائع المتكررة.


وقالت أن التجربة المصرية في صون حقوق الإنسان وحرياته الاساسية تعد نموذجا عالميا فقد جرمت التشريعات المصرية ازدراء الاديان بكافة صورها بالإضافة للإجراءات التي كفلت ممارسة شعائر الأديان في مجتمعنا المصري الذي يتفرد بقيم التسامح والتعايش بين جميع مواطنيه في ظل وحدته الوطنية الراسخة الملهمة عالميا.

استدعاء عاجل لسفير مملكة السويد

وفى ختام الاجتماع أوصت اللجنة وزارة الخارجية باستدعاء سفير مملكة السويد بالقاهرة وابلاغه ادانة نواب الشعب والشعب المصري لهذا العمل الدنيء واتخاذ ما يلزم لعدم تكراره مستقبلا.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الاضحى المبارك الأوروبية ازدراء الأديان التعاون بين الدول الجهود الدولية

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