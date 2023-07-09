برلماني: المصرية للاتصالات كيان وطني استراتيجي وحققت خطط منظومة التحول الرقمي بنجاح

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، بدور الشركة المصريه للاتصالات ، مؤكداً أنها كيان وطني استراتيجي في تقديم خدمات الاتصالات وركن مهم في منظومة التحول الرقمي التي تستهدفها الدولة المصريه في الجمهورية الجديدة.

إستراتيجية الشركة المصرية للاتصالات



وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ، لاستعراض إستراتيجية الشركة المصرية للاتصالات خلال المرحلة القادمة ، أن هناك طفره كبيرة في تقدم خدمات الاتصالات استفاد منها المواطن المصري من خلال خدمات المحمول والانترنت الثابت والتليفون الارضي ، وشهدت معدلات توصيل جميع الخدمات الي أقاصي المحافظات والاقاليم بفضل المبادرة الرئاسية حياة كريمة ارتفاعا كبيرا ، لخدمة اهالينا في جميع المحافظات.

وأوضح أن الشركه الوطنيه للاتصالات ممثله في المصريه للاتصالات ترجمت خطط القيادة السياسية في دعم منظومة التحول الرقمي من خلال دعم البنيه التحتيه لكافة الجهات الحكوميه سواء المؤسسات الحكوميه والمؤسسات الطبيه وغيرها من الوزارات والجهات المختلفة.

ولفت بدوي إلى أن الارقام التي تحققت في سبيل تنفيذ خطط التحول الرقمي ، أو خطط توصيل جميع الخدمات الي جميع القري والنجوع ، برهنت بشكل كبير على الجهد المبذول من قبل المسؤولين في المصرية للاتصالات ومنها المستهدف هذا العام بإنشاء 600 محطة محمول ليصل الإجمالي الشبكات الي 3500 محطة.

وأشاد رئيس اتصالات النواب بمدي استجابة المصريه للاتصالات لطلبات وشكاوي النواب الخاصة بضعف خدمات الانترنت الثابت ، وضعف شبكات المحمول وغيرها من الطلبات التي استجابت لها الشركه الوطنيه لخدمة اهالينا في جميع القري والنجوع والمراكز بكل المحافظات.