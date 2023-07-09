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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان: نحرص على تعريف الباحثين بالمنح الدولية وأهمية التقدم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يطلق مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان العديد من اللقاءات والندوات الأون لاين والبرامج التدريبية لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالجامعة ولتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول وكيفية الاشتراك بها.

وصرح  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لـ صدى البلد أهمية اللقاءات التي ينظمها مكتب العلاقات الدولية لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من المجتمع الأكاديمى من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب والإداريين. 


وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن التقدم للمنح المتاحة والاستفادة من الدعم المقدم من الجهات المانحة، تيسره الجامعة ويعد فرصة جيدة لإتاحة الدعم اللازم، للراغبين فى التقدم للحصول على المنح لأعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.

وقد كشفت  إدارة مكتب الوافدين بحلوان أن اهتمام الجامعة بالوافدين يأتي في إطار خطة الجامعة وجهودها الدؤوبة للظهور بصورة منفردة ذات قدرة تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي وحرصها الدائم على الاهتمام بالطلاب الوافدين، وبذل الجامعة قصارى جهدها لاستقطاب الطلاب الوافدين من خلال تسهيل جميع الإجراءات وتوفير نظام تعليم أكاديمي متكامل وتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية وتقديم خدمات متميزة، وكل ذلك يأتى فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بجذب الطلاب للدراسة فى مصر.

البرامج التدريبية أعضاء هيئة التدريس الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان Jobs Education الطلاب الوافدين

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