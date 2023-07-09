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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: نوجه بتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار

جامعة حلوان
جامعة حلوان

صرح الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إن الجام عة تدعم  تدعم المنح الدولية  و تقدم الباحثين اليها لدورها في تحقيق التنمية و رفع تصنيف الجامعات و تطوير المهارات ، و ذالك عن طريق مراكز دعم البحث العلمي بها فهي  تساهم فى تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، بما يؤدى إلى تمكين مقومات التميز فيه لتوفر مخرجاته البحثية المستوى التطبيقي والعملي وتُوجدْ حلولاً واقعية للمشكلات التي يواجهها المجتمع.

و تابع نائب رئيس جامعة حلوان ان الجامعة لديها خطة لتعظيم وجهودها الدؤوبة للظهور بصورة منفردة ذات قدرة تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي وحرصها الدائم على الاهتمام بالطلاب و الباحثين، وبذل الجامعة قصارى جهدها لاستقطاب الطلاب الوافدين  و تعريف الباحثين بالمنح الدولية من خلال تسهيل جميع الإجراءات وتوفير نظام تعليم أكاديمي متكامل وتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية وتقديم خدمات متميزة، وكل ذلك يأتى فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بجذب الطلاب للدراسة فى مصر.

الإبداع والابتكار الدكتور عماد ابو الدهب الجامعات Jobs Education البحوث العلمية

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