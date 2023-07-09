يحقق عوائد 8 مليارات دولار.. توجيه حكومي عاجل بشأن مشروع المثلث الذهبي

يعد مشروع المثلث الذهبي أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي تخدم منطقة جنوب مصر باعتباره أحد المشروعات التنموية التي تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة بالمنطقة.

قصة مشروع المثلث الذهبي

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، خلال لقائه مع الجيولوجي عادل سعيد، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة مشروع تنمية المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية، إن الدولة المصرية حريصة على إنجاح مخططاتها لتنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، كأحد مشروعاتها القومية الكبرى التي توليها أهمية شديدة، لما تتمتع به من مقومات التنمية المستدامة من حيث الموقع الاستراتيجى الحيوي.

ووجه رئيس الوزراء في هذا الصدد بأن يتم التركيز على إحدى المناطق في "سفاجا" كأولوية أولى في مراحل مشروع تنمية الاقتصادية للمثلث الذهبي، بحيث يتم البدء في حساب تكلفة توصيل المرافق لهذه المنطقة؛ للبدء في تنفيذ خطة المرافق، خاصة أن هناك طلبات من جانب عدد من المستثمرين لإقامة عدة مشروعات متنوعة في هذه المنطقة.

وشرح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي- خلال اللقاء- الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية، من خلال دراسة أعدتها إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى أن إحداث التنمية المتكاملة للمنطقة، تطلب تقسيمها إلى عدة أنشطة، هي النشاط الصناعي، حيث تم تخصيص أراض لتنفيذ بعض المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية 9.1 بسفاجا، بالإضافة إلى النشاط الزراعي، حيث تضم المنطقة 4 مناطق زراعية، وتركزت المساحات الكبرى منها باتجاه محافظة قنا ، من خلال الاعتماد على المياه الجوفية، فضلا عن النشاط السياحي الذي يشمل 6 مناطق سياحية بإجمالي مساحة 615 كم2 لتغطي المناطق السياحية الشاطئية وغيرها.

وأوضح رئيس الهيئة أن المنطقة تضم أيضًا نشاط الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث حددت الدراسة موقعين لتنفيذ محطة للطاقة الشمسية وأخرى لطاقة الرياح، لافتا إلى أنه تم التواصل مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لدراسة المشروعين، بالإضافة إلى النشاط اللوجيستى؛ حيث حددت الدراسة موقعا واحدا بمدينة سفاجا لإقامة المنطقة اللوجستية، لما تتمتع به من قربها من ميناء سفاجا.

المقومات التعدينية بالمنطقة

من جانبه قال الدكتور محيي عبدالسلام الخبير الاقتصادي، أن مشروع المثلث الذهبي أحد أهم المشروعات القومية الاقتصادية الكبرى والتي تخدم الاقتصاد المصري، وهو من المشروعات التنموية التي تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة في الصحراء الشرقية.

ولفت عبد السلام إلى أن المشروع يقع في الصحراء الشرقية على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير، حيث يضم المثلث الذهبي مناطق صناعية تعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، مؤكدا أن المنطقة تحتوي على كثير من مقومات السياحة كالشواطئ البكر الممتدة، والمواقع الأثرية لمختلف العصور المصرية.

وأضاف عبدالسلام في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المثلث الذهبي يعتبر أحد أغنى المناطق الاقتصادية في مصر نظرًا لاحتياطاته المعدنية الهائلة، ومن المتوقع أن يحقق المشروع عوائد سنوية للدولة تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار سنويا، كما أن استثمارات البنية التحتية للمشروع تصل إلى حوالي 2.5 مليار دولار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، بأن اللقاء شهد استعراض عدد من محاور العمل للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي خلال المرحلة المقبلة، من حيث وضع خطط للتسويق العالميّ للمشروعات المستهدف إقامتها بهذه المنطقة الحيوية، ودراسة تقديم عدد من الحوافز لتشجيع الاستثمار بها؛ وجذب الاستثمارات إليها.

وأضاف أنه تم كذلك استعراض تفاصيل الإجراءات المخطط اتخاذها خلال السنوات الخمس المقبلة في مختلف القطاعات التي تم تقسيمها بمشروع تنمية المثلث الذهبي وفقا للدراسة التي أجريت في هذا الشأن، مشيرا إلى أن رئيس الهيئة اتخذ عدة إجراءات خلال الفترة الماضية لدراسة المشروعات الاستثمارية تمهيدا لتخصيص أراض لها.

كما قامت الهيئة بتنفيذ بروتوكولات تعاون مع عدد من الوزارات والجهات المختلفة بالدولة لتسهيل الأعمال المطلوبة، إضافة إلى أنه جار حاليا إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالهيئة، كما عرض رئيس الهيئة، خلال اللقاء مع رئيس الوزراء، صورا توضيحية لمقر العمل بمدينة سفاجا، وأساليب العمل به.