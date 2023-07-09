عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

يحقق عوائد 8 مليارات دولار.. توجيه حكومي عاجل بشأن مشروع المثلث الذهبي

المثلث الذهبي
المثلث الذهبي

يعد مشروع المثلث الذهبي أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي تخدم منطقة جنوب مصر باعتباره أحد المشروعات التنموية التي تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة بالمنطقة.

قصة مشروع المثلث الذهبي 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، خلال لقائه مع الجيولوجي عادل سعيد، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة مشروع تنمية المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية، إن الدولة المصرية حريصة على إنجاح مخططاتها لتنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، كأحد مشروعاتها القومية الكبرى التي توليها أهمية شديدة، لما تتمتع به من مقومات التنمية المستدامة من حيث الموقع الاستراتيجى الحيوي.

ووجه رئيس الوزراء في هذا الصدد بأن يتم التركيز على إحدى المناطق في "سفاجا" كأولوية أولى في مراحل مشروع تنمية الاقتصادية للمثلث الذهبي، بحيث يتم البدء في حساب تكلفة توصيل المرافق لهذه المنطقة؛ للبدء في تنفيذ خطة المرافق، خاصة أن هناك طلبات من جانب عدد من المستثمرين لإقامة عدة مشروعات متنوعة في هذه المنطقة.


وشرح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي- خلال اللقاء- الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية، من خلال دراسة أعدتها إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى أن إحداث التنمية المتكاملة للمنطقة، تطلب تقسيمها إلى عدة أنشطة، هي النشاط الصناعي، حيث تم تخصيص أراض لتنفيذ بعض المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية 9.1 بسفاجا، بالإضافة إلى النشاط الزراعي، حيث تضم المنطقة 4 مناطق زراعية، وتركزت المساحات الكبرى منها باتجاه محافظة قنا ، من خلال الاعتماد على المياه الجوفية، فضلا عن النشاط السياحي الذي يشمل 6 مناطق سياحية بإجمالي مساحة 615 كم2 لتغطي المناطق السياحية الشاطئية وغيرها.

وأوضح رئيس الهيئة أن المنطقة تضم أيضًا نشاط الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث حددت الدراسة موقعين لتنفيذ محطة للطاقة الشمسية وأخرى لطاقة الرياح، لافتا إلى أنه تم التواصل مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لدراسة المشروعين، بالإضافة إلى النشاط اللوجيستى؛ حيث حددت الدراسة موقعا واحدا بمدينة سفاجا لإقامة المنطقة اللوجستية، لما تتمتع به من قربها من ميناء سفاجا.

المقومات التعدينية بالمنطقة

من جانبه قال الدكتور محيي عبدالسلام الخبير الاقتصادي، أن مشروع المثلث الذهبي أحد أهم المشروعات القومية الاقتصادية الكبرى والتي تخدم الاقتصاد المصري، وهو من المشروعات التنموية التي تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة في الصحراء الشرقية.

ولفت عبد السلام إلى أن المشروع يقع في الصحراء الشرقية على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير، حيث يضم المثلث الذهبي مناطق صناعية تعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، مؤكدا أن المنطقة تحتوي على كثير من مقومات السياحة كالشواطئ البكر الممتدة، والمواقع الأثرية لمختلف العصور المصرية.

وأضاف عبدالسلام في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المثلث الذهبي يعتبر أحد أغنى المناطق الاقتصادية في مصر نظرًا لاحتياطاته المعدنية الهائلة، ومن المتوقع أن يحقق المشروع عوائد سنوية للدولة تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار سنويا، كما أن استثمارات البنية التحتية للمشروع تصل إلى حوالي 2.5 مليار دولار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، بأن اللقاء شهد استعراض عدد من محاور العمل للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي خلال المرحلة المقبلة، من حيث وضع خطط للتسويق العالميّ للمشروعات المستهدف إقامتها بهذه المنطقة الحيوية، ودراسة تقديم عدد من الحوافز لتشجيع الاستثمار بها؛ وجذب الاستثمارات إليها.

وأضاف أنه تم كذلك استعراض تفاصيل الإجراءات المخطط اتخاذها خلال السنوات الخمس المقبلة في مختلف القطاعات التي تم تقسيمها بمشروع تنمية المثلث الذهبي وفقا للدراسة التي أجريت في هذا الشأن، مشيرا إلى أن رئيس الهيئة اتخذ عدة إجراءات خلال الفترة الماضية لدراسة المشروعات الاستثمارية تمهيدا لتخصيص أراض لها.

كما قامت الهيئة بتنفيذ بروتوكولات تعاون مع عدد من الوزارات والجهات المختلفة بالدولة لتسهيل الأعمال المطلوبة، إضافة إلى أنه جار حاليا إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالهيئة، كما عرض رئيس الهيئة، خلال اللقاء مع رئيس الوزراء، صورا توضيحية لمقر العمل بمدينة سفاجا، وأساليب العمل به.

المثلث الذهبي مشروع المثلث الذهبى منطقة المثلث الذهبي مدينة العلمين رئيس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

كواليس خطف الأهلي الصفقة السوبر من الزمالك .. بالأرقام

ارحموني الغضروف قفل على العصب.. فيفي عبده تستغيث بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة

قرار حازم من وزارة الشباب والرياضة بشأن عزل رئيس الزمالك

غلق صفحة رئاسة نادي الزمالك| المحكمة تعزل مرتضى منصور نهائيا.. و"الرياضة" تجهز البديل

موضوعات متعلقة

بالعلمين الجديدة.. مدبولي يشهد اصطفاف 20 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتقديم الخدمات الحكومية

وزير البترول يستعرض المشروعات الاستثمارية المقدمة في منطقة المثلث الذهبي

اجتماع تنسيقى بجامعة جنوب الوادى لبحث سبل التعاون المشترك لتنمية منطقة"المثلث الذهبى"

برلماني يطالب بحل معوقات منطقة المثلث الذهبي للاستفادة منها

لتعزيز فرص الاستثمار..محافظ قنا يبحث عمل بروتوكول تعاون مع هيئة المثلث الذهبي

ترشيحاتنا

أفضل سورة تقرأ بعد صلاة المغرب.. تجلب الرزق والبركة في البيت

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. ننشر شروط الالتحاق بالكليات العسكرية لطلبة الثانوية

ضبط المتهم.. نقل كلب لمستشفي بيطري بعد إطلاق شخص الرصاص عليه بالسلام

الحربية 60% والجوية 55 % والدفاع الجوي 70 % .. ننشر تنسيق الكليات العسكرية 2023

الحكم ظلمنا..تعليق قوي من أحمد موسي بعد خسارة المنتخب الأولمبي أمام المغرب

أفريكسم بنك: مصر إحدى كبريات الدول المتطورة صناعيا في أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اهتمت بالعمل العام بين أفراد الشعب.. الذكرى الثانية لوفاة جيهان السادات |صور

قصة عروس لم تحضر حفل زفافها لهذا السبب

بفستان ملفت .. ابنة ماجد المصرى تثير الجدل بعد خلعها الحجاب

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيفية الوقاية من ضربات الشمس

فيديو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ