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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بحل معوقات منطقة المثلث الذهبي للاستفادة منها

المعادن
المعادن

أكد محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة على أهمية تشكيل لجنة موسعة من جميع الأجهزة لمعاينة منطقة المثلث الذهبى على الطبيعة والوقوف على المعوقات الموجودة والعمل على حلها . 

نهضة الاقتصاد المصري

وقال “بدراوى” لـ"صدى البلد"، إن منطقة المثلث الذهبى تساعد فى  نهضة الاقتصاد المصري بشكل غير مسبوق فهى بها خيرات كبيرة جدا وهناك دول مختلفة تعتمد على الاستكشافات المعدنية فى اقتصادها، مشيرا الى أهمية استخراج هذه الثروات المعدنية فى دعم الإقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.


واشار عضو مجلس النواب الى أهمية تحديد أولويات الاستثمار في كل منطقة من مناطق المشروع المثلث الذهبى في ضوء المقومات المتوافرة ومتطلبات التنمية.

الإقتصاد المصرى الثروات المعدنية المثلث الذهبي مشروع المثلث الذهبى لجنة الخطة

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