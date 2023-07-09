تعليق قوي من أحمد موسى على إحالة المتهم في واقعة القاهرة الجديدة للمحاكمة العاجلة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت أن تشكك في القوات المسلحة وإجراءاتها بشأن حادث مدينتي، مشددا على أن قرارات وإجراءات القوات المسلحة عاجلة وهي محكمة مدنية بزي عسكري.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القوات المسلحة مستهدفة والجماعات المخربة تريد الوقيعة بين الشعب والجيش، قائلا:«والله ما هيبطلوا».



ولفت إلى أن الضابط الذي يحاكم الآن أصبح متهما وليس ضابطا، لافتا إلى أن القوات المسلحة لا تتردد في تطبيق القانون حتى على أبنائها.



وأكد أن المتحدث العسكري، أنه استكمالاً للإجراءات القضائية المتخذة حيال واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة (مدينتي)، فقد أكد المدعى العام العسكرى أن النيابة العسكرية قد أنهـت التحقيقات ضـد المتهم ، وتم إحالـة الـدعوى إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات العسكرية.