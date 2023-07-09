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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاسم يثير الجدل.. ساندي تطلق بوستر أغنيتها الجديدة

ساندي
ساندي

أطلقت المطربة ساندي بوستر أغنيتها الجديدة بعنوان الرعشة والتي آثار اسمها تساؤلات من الجمهور  ومتشوقين لسماع الأغنية المقرر طرحها غدًا الاثنين الساعه السابعة على قناتها الرسمية.


تعاونت ساندي في أغنية “الرعشة” مع كل من الشاعر الغنائي والمحلن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي شريف مكاوي، ومن المقرر طرح الأغنية مساء غد الأثنين في تمام الساعة السابعة مساء عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية.

وشاركت ساندي ضمن أبطال فيلم “تاج” للنجم تامر حسني والمعروض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي في مصر ومختلف الدول العربية والأوروبية.

 

ساندي تكشف كواليس تعاونها مع تامر حسني فى فيلم " تاج "

 

كشفت الفنانة ساندي عن كواليس تعاقدها على المشاركة في فيلم تاج ، الذى يقوم ببطولته تامر حسني. 

وقالت ساندي فى تصريحات تليفزيونية: التقيت مع تامر حسني فى فرح أحمد عصام وابلغني انه يقوم بتصوير العمل، وعرض علي ان اقوم بزيارته فى التصوير، وبعد ان ذهبت له ابلغني بترشيحي للمشاركة فى الفيلم، ثم تحدث مع مخرجة العمل ووافقت . 

وتابعت ساندي حديثها قائلة : خلال التصوير اصابتني نوبة من الضحك، خاصة وانني فى بعض الاوقات أقوم بترديد جملة تامر حسني بدلاً من جملتي .

ساندي تاج تامر حسني

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