أفضل سورة تقرأ بعد صلاة المغرب.. تجلب الرزق والبركة في البيت

لعل أفضل سورة تقرأ بعد صلاة المغرب ، تعد من الأمور التي تخفى عن الكثيرين، فصحيح أن صلاة المغرب وما يتعلق بها من أحكام من حيث وقتها وفضلها وعدد ركعاتها في الفريضة والسنة، باعتبارها أحد الصلوات اليومية المكتوبة، التي لا يفوتها عاقل ، إلا أنه لايزال هناك أسرار عنها، ومنها أفضل سورة تقرأ بعد صلاة المغرب وثوابها، خاصة وأنها إحدى وصايا النبي -صلى الله عليه وسلم- وكذلك من السُنة النبوية الشريفة حيث حرص -صلى الله عليه وسلم - على سورة تقرأ بعد صلاة المغرب ، بل وأخبرنا أنها قد تكون بوابتنا إلى الجنة.

أفضل سورة تقرأ بعد صلاة المغرب

ورد في حديث لم يصحّ عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، أن أفضل سورة تقرأ بعد صلاة المغرب هي سورة الدخان لما لها فضل عظيم للمسلمين، فقد أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمداومة على قراءة سورة الدخان ، فمن يقرأها في المساء استغفرت له الملائكة، فعن أبي هريرة قال: قال الرسول عليه الصلاة و السلام: (من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك )، وفي ذات الوقت يذكر العلماء جواز أداء العبادات التي وردت فيها أحاديث ضعيفةٍ، فلا يدخل ذلك من باب البِدع كما قيل، دون الاعتقاد بأنّ ذلك مستحبٌ أو واجبٌ طالما لم يرد في قول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، أو فعله.

وورد أن سورة الدخان تعد أفضل سورة تقرأ بعد صلاة المغرب ، لأن قراءتها كل ليلة تجلب الرزق والخير والبركة في البيت، كما أن قراءة سورة الدخان يوميا وقبل النوم تحث على السعي والعمل، كما أن المحافظة على قراءة سورة الدخان بعد صلاة المغرب تجعل المسلم في حصن وأمن من الجن والشياطين.

وورد فيه أن المواظبة على قراءة القرآن الكريم لها العديد من الفوائد والنفع للمسلم، حيث أن قراءة القرآن الكريم تهدئ النفس وتكفي الإنسان السوء، وتذكره بالإيمان والتوحيد بالله تعالى، كما أنها تجلي القلوب وتشفي الصدور وتبعث الطمأنينة والراحة، وتجعل قلب المؤمن في خشية من الله تعالى مما يحثه على الالتزام في العبادات والطاعات.

أفضل ما يقال بعد صلاة المغرب

1. روى الترمذي ، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال: دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم-: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم؛ إلا الشرك بالله عز وجل .

2. وروى أبو داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الفجر والمغرب:اللهم أجرني من النار . سبع مرات.

3. لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له، لهُ المُلكُ، ولهُ الحمدُ، يُحيي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير. (10 مرات) .

4. اللهمَّ إني أسألكَ علمًا نافِعًا، وعملاً متقبلاً ورزقًا طيبًا(بَعْد السّلامِ من صَلاةِ الفَجْر).

5. استغفرُ الله، أستغفرُ الله، أستغفرُ الله، اللّهم أنتَ السّلامُ ومنكَ السّلامُ، تباركتَ يا ذا الجلالِ والإكرام. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبيّنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، وعلى ملّة أبينا إبراهيم، حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين.

6. لا إلهَ إلاّ اللّهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، لهُ المُلْكُ ولهُ الحَمْد، وهوَ على كلّ شَيءٍ قَدير، اللّهُمَّ لا مانِعَ لِما أَعْطَيْت، وَلا مُعْطِيَ لِما مَنَعْت، وَلا يَنْفَعُ ذا الجَـدِّ مِنْكَ الجَـد.

7. الّلهم أعنِّي على ذكركَ وشُكركَ وحُسن عبادتك. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النّشور (المصير).

8. الّلهم أنت ربّي لا إله إلّا أنت، خلقتني و أنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذّنوب إلّا أنت "من قالها موقناً بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنّة وكذلك حين يصبح".

9. قراءة خواتيم سورة البقرة، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم "آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ.

10. الّلهم اجعل خيرَ عُمري آخرهُ، وخيرَ عملي خواتِمهُ، واجعل خيرَ أيّامي يومَ ألقاكَ.

11. الّلهم اغفر لي ذنوبي وخَطايايَ كُلَّها، الّلهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمالِ والأخلاق، إنّه لا يهدي لصالحها ولا يصرفُ سيّئها إلّا أنت.

فضل الدعاء بعد صلاة المغرب

قال الإمام المباركفوري: " إن الدعاء بعد الصلاة المكتوبة مستحب مرغب فيه وإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد الصلاة المكتوبة وأن رفع اليدين من آداب الدعاء وأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في كثير من الدعاء، وأنه لم يثبت المنع عن رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة، بل جاء في ثبوته الأحاديث الضعاف، قالوا فبعد ثبوت هذه الأمور الأربعة وعدم ثبوت المنع لا يكون رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة بدعة سيئة بل هو جائز لا بأس على من يفعله".

يعد الدعاء بعد الصلاة المكتوبة من الأدعية المستجابة ، فهذا الوقت هو من أوقات استجابة الدعاء ، وقد ورد أن رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة المفروضة؛ جائز لا بأس به، وذلك على أصل الدعاء، وقد بوب البخاري بذلك قال " باب الدعاء بعد الصلاة " قال الحافظ في الفتح أي المكتوبة، وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع.