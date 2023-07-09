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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة بحكام أجانب؟ جمال الغندور يوضح

صدى البلد

كشف جمال الغندور، الحكم الدولي المصري السابق، أنه يرى أهمية إدارة مباراة الأهلي والزمالك المقبلة من قبل الحكام المصريين وهذا يكون أفضل من الأجانب.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي”والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الغرض من بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، هو الوصول إلى أولمبياد باريس، مؤكدا أنها ليست بطولة منتظمة أو معتمدة وإنما تصفيات لاختيار فرق تمثل القارة الأفريقية في السمراء.

وتابع، أن مصر حققت هدفها من البطولة بنسبة 99 % وهو التأهل للأولمبياد وأخفقت في تحقيق 1 % وهو التتويج بالكأس.

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