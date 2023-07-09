هل تعرض المنتخب الأولمبي لظلم تحكيمي أمام المغرب بنهائي أفريقيا؟ الغندور يوضح

كشف جمال الغندور، الحكم الدولي المصري السابق، أن الغرض من بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، هو الوصول إلى أولمبياد باريس، مؤكدا أنها ليست بطولة منتظمة أو معتمدة وإنما تصفيات لاختيار فرق تمثل القارة الأفريقية في السمراء.

حول طرد محمود صابر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أكد الغندور أن اللعبة من الألعاب الصعبة الفيصل فيها، واللاعب قام بهذه الحركة من أجل الوصول للكرة ولكنه لم يصل لها، موضحا أن الطرد أثر على نتيجة المباراة التي كانت خارج الأرض.

وأكمل جمال الغندور، الحكم الدولي المصري السابق، أن الحكام الذين أداروا مباراة منتخب مصر أمام المغرب، حديثي العهد بإدارة المباريات وتم الدفع بهم مرة واحدة.